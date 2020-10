Am Dienstag, 27. Oktober, um 15:29 befuhr eine 51-jährige Frau aus Alpen mit ihrem Pkw die Sonsbecker Straße aus Richtung Sonsbeck kommend in Fahrtrichtung Birten. Etwa in Höhe der Zufahrt zur Hausnummer 9 geriet sie mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit dem Pkw eines entgegenkommenden 61-jährigen Mannes aus Kevelaer kollidierte, welcher die Sonsbecker Straße in Fahrtrichtung Sonsbeck befuhr.

Durch die Wucht der Kollision wurde der Pkw des 61-Jährigen zunächst mit der Beifahrerseite gegen einen Straßenbaum und von dort wieder zurück an den Fahrbahnrand geschleudert. Der Pkw der 51-Jährigen drehte sich nach dem Anstoß um 180 Grad und blieb entgegen der Fahrtrichtung am Straßenrand stehen. Der 61-Jährige wurde schwer verletzt und durch einen Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt.

Die 51-Jährige wurde leicht verletzt und konnte selbstständig einen Arzt aufsuchen. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sie wurden abgeschleppt und sichergestellt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Sonsbecker Straße für etwa eine Stunde gesperrt und der Verkehr abgeleitet werden.