Am Freitag (14. Februar) betrat laut Polizeibericht gegen 20:10 Uhr eine männliche Person den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Weseler Straße in Alpen. Er bedrohte die dort anwesende Mitarbeiterin und nahm Bargeld aus dem Kassenbereich an sich.

Im Presseportal heißt es dazu weiter: Anschließend flüchtete der Täter mit einem schwarzen Mountainbike in Richtung Ortskern. Beschreibung des Täters: ca. 18-20 Jahre alt, komplett schwarz gekleidet, schlank, trug bei Tatausführung eine schwarze Maske mit Sehschlitz, graue Handschuhe, führte eine farbige Stofftasche mit sich, sprach mit südländischem Akzent.

Sachdienliche Hinweise, die zur Feststellung des Täters beitragen können, werden bei der Polizei Kamp-Lintfort unter der Nummer 02842/9340 erbeten.