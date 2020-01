Am Samstagmittag gegen 12.55 Uhr betrat ein Unbekannter ein Geschäft an der Ringstraße.Unter Vorhalt eines Messers forderte er von zwei Angestellten, einer 21-Jährigen und einer 16-Jährigen, beide aus Alpen, die Kasse zu öffnen.



Im Polizeibericht heißt es weiter: Anschließend griff der Unbekannte in die Kasse und stahl Bargeld, das er in einen mitgeführten kleinen, schwarzen Plastikbeutel steckte.

Danach flüchtete der Räuber aus dem Geschäft und entfernte sich in Richtung Buchenstraße.

Beschreibung des Räubers:

Ca. 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, sehr schlanke Figur, tiefe Stimme, sprach aktzentfrei Deutsch. Der Mann trug einen schwarzen Kapuzenpulli und eine schwarze Jogginghose sowie schwarz/rote Handschuhe. Die Kapuze hatte der Räuber auf dem Kopf zum Teil ins Gesicht gezogen und zusätzlich trug er eine schwarz/rote Gesichtsmaske aus Kunststoff. Hinter der Maske waren teilweise kurze, blonde Haare erkennbar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.