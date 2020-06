Es gibt Momente im Leben, die sind unwiederbringlich. Sie sollen für die Nachwelt konserviert werden und du willst dich und deine Enkelkinder möglichst noch Jahre später an Aufnahmen erfreuen, die für die Familie von großer Bedeutung sind. Du hast es tatsächlich geschafft, diese einzigartigen Augenblicke in Ton und Bild festzuhalten. Deine Weltreise, das erste Treffen mit deinem Partner, die Geburt deines ersten Kindes, seine ersten Schritte, der erste Schultag. Diese Dinge geschehen nur einmal im Leben und du hast sie sorgfältig dokumentiert und für immer aufbewahrt … hoffentlich.

Nach vielen Stunden der Arbeit, die du in Fotos oder Videoaufnahmen gesteckt hast, die für deine Aktivität von unersetzbarer Wichtigkeit sind, willst du dich einfach nur entspannen. Endlich ist alles erledigt und deine Daten sind sicher … Moment! Sicher?

Leider ist irren nicht nur menschlich, auch die heutige noch so moderne Technologie ist nicht vor Fehlern gefeit. Viel häufiger, als wir es uns wünschen würden, können Fotos und Videoaufnahmen verloren gehen. Virenangriffe, Systemabstürze und Stromausfälle können die Schuldigen an solchen Verlusten sein. Auch ein beschädigter Datenträger kann der Grund für verloren gegangene Files oder beschädigte Videos sein. Nicht zuletzt gibt es noch immer die menschliche Komponente: Ein falsches Klicken mit der Mousetaste und schon wurden Daten von unschätzbarem Wert gelöscht.

Der Augenblick, in dem dir bewusst wird, dass eine unwiederholbare, einzigartige Aufnahme verloren gegangen ist, lässt dein Herz für einen Moment stolpern.

Und nun? Sich kurz hinzusetzen und in Tränen auszubrechen, ist vielleicht die erste instinktive Reaktion, nicht jedoch die richtige, denn zum Glück gibt es Werkzeuge, mit denen das scheinbar unrettbare noch zu retten ist.

R-Photo ist eine Software für die Wiederherstellung von Fotos und Videos, die verloren geglaubt sind. Das Programm kann Daten aus jedem Windows-Dateisystem wiederherstellen und ist der wahre Lichtblick in hoffnungslos erscheinenden Situationen.

R-Photo kann gelöschte Dateien wiederherstellen, auch wenn der Papierkorb geleert wurde und diese definitiv gelöscht wurden. Das Programm kann auch Dateien von fehlerhaften, beschädigten, überlasteten, gelöschten und formatierten Datenträgern und sogar von Partitionen mit nicht unterstützten Dateisystemen wiederherstellen.

Der Vorteil der Software ist, dass sie tatsächlich für Jedermann zugänglich ist. Für den privaten Gebrauch vollkommen kostenlos, hat sie eine einfach zu bedienende, übersichtliche und flexible Benutzeroberfläche. So muss man wahrlich kein Computerexperte sein, um verloren geglaubte Fotos und Videos wiederherzustellen. Die Benutzung ist einfach und unkompliziert, eine Registrierung wird nicht verlangt und die Software ist mit allen gängigen Versionen von Windows kompatibel.

Als Extra bringt R-Photo einen Shredder mit, der sensible Dateien bei Bedarf vollständig löscht, so dass diese nicht mehr mit einem Wiederherstellungsprogramm zurückgeholt werden können.

Es ist immer klug, mindestens ein zusätzliches Backup für besonders wichtige Daten aufzubewahren. Natürlich weiß jeder, dass das in Wirklichkeit kaum jemand tut, weil man sich meist auf die Technologie und auf die eigenen Kapazitäten verlässt. Wenn es dann zu spät ist und das Unglück geschieht, ist die Reue groß. Zum Glück gibt es Tools wie R-Photo. So können auch weniger akribische Archivare ruhig schlafen, ohne um ihre wichtigsten Aufnahmen bangen zu müssen.