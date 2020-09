Unter normalen Umständen würden die Martinskomitees in allen Alpener Ortsteilen ab September mit der Planung der Martinszügein beginnen. In diesem Jahr hat man unter Corona Umständen versucht, Alternativen zu kreieren oder ldeen zu finden, die einen Martinszug ermöglichen.

"Alle Verantwortlichen haben aber alles wieder verworfen und schweren Herzens entschlossen, alle Martinszüge in den Ortsteilen ausfallen zu lassen. Wir hoffen, dass alle Beteiligten auf Grund der aktuellen Lage, Verständnis für diese Entscheidung haben. Leider geht nicht immer alles nach Plan, alles verändert sich und endet aber auch irgendwann wieder.", so die verantwortlichen Vorsitzenden der Martinskomitees hoffnungsvoll.

Aufruf an Bürger

"Um an den Brauchtum St. Martin zu erinnern, möchten wir die Bürger der Ortsteile Alpen bitten, an den eigentlich stattfindenden Terminen leuchtende Laternen ins Fenster oder in den Vorgarten zu hängen. Die Erinnerung leuchtet!", heißt es im Aufruf des Martinskomitees ...