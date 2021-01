Aufgrund der aktuell beschlossenen Corona-Beschränkungen bleibt die Bücherei Alpen bis zunächst zum 14. Februar geschlossen.

Um den Lesern dennoch ein Angebot vorzuhalten, ist die Rückgabe und Ausleihe von Medien an folgenden Terminen nur nach vorheriger Anmeldung möglich: Freitag, 29. Januar, von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, Freitag, 5. Februar, von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr und Freitag, 12. Februar, von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr.

Zu den genannten Terminen kann immer nur ein Leser die Bücherei betreten. Die Hygieneregeln sind zu beachten. Terminanmeldungen sind ab sofort per Mail unter Buecherei.Alpen@yahoo.de oder bei Kerstin Pieper unter der Nummer 0172/9474215 möglich.

Leser, die nur Medien zurückgeben möchten oder noch Fragen zur Ausleihe haben, können das an diesen Terminen auch wieder über ein Fenster an der Bücherei erledigen. Für die Zeit der Schließung werden keine Mahngebühren berechnet. Verlängerungswünsche sind per Mail an die Mailadresse Buecherei.Alpen@yahoo.de zu richten.