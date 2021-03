Jeweils freitags in der Zeit von 10 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr erhalten alle interessierten Leser die Möglichkeit einzeln, aber auch Kinder mit einem Elternteil, und in einem Zeitfenster von jeweils 15 Minuten in der Bücherei Bücher, Hörbücher und Spiele zurückzubringen und auszuleihen. Gleichzeitig wird das Büchereifenster wieder nur für Rückgaben geöffnet.

Andere Öffnungstermine können leider nicht angeboten werden.

Die Hygieneregeln sind zu beachten; FFP2-Masken bzw. medizinische Masken sind Pflicht.

Termine anmelden

Termine können weiterhin wie folgt angemeldet werden:

E-Mail : Buecherei.Alpen@yahoo.de

Telefon: Kerstin Pieper 0172/9474215

"Wir bitten alle Leser, die noch vor der Schließung der Bücherei im Dezember 2020 ausgeliehenen Medien baldmöglichst zurückzubringen, damit sie auch anderen interessierten Büchereibesuchern wieder zur Verfügung gestellt werden können. Nur für die Zeit bis Freitag, 19. März dieses Jahres, werden keine Mahngebühren berechnet.", heißt es seitens der Bücherei.

Verlängerungs-Wünsche

Verlängerungs-Wünsche sind per Mail an: Buecherei.Alpen@yahoo.de zu richten; hierbei ist zu beachten, dass nur eine einmalige Verlängerung um vier Wochen möglich ist. "Aktuell wurden wieder viele neue Medien eingekauft; insbesondere für unsere kleinen Besucher gibt es Neues zu entdecken.", heißt es seitens des Büchereiteams, das sich freut, allen Lesern auf diesem Weg weiterhin die Ausleihe zu ermöglichen.