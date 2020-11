VEEN. Wegen der Kontaktbeschränkungen sollte eigentlich auch die Veener Karnevalseröffnung ausfallen. Allerdings gibt es jetzt ein wenig Hoffnung, denn so ganz will man in Veen wohl nicht auf die eigene Sessionseröffnung verzichten und hat sich daher dazu entschlossen, alle Freunde des Veener Karnevals zu einem digitalen Format der Veener Karnevalseröffnung einzuladen.

"Wir hatten einige digitale Versammlungen im Elferrat in denen viel diskutiert und beraten wurde, wie man am besten mit dieser Situation umgehen sollte", erklärt der Elferratspräsident Thomas Holtwick. "Dass der Rosenmontagszug, die große Büttensitzung und die Altweiberfeierlichkeiten nicht in gewohnter Form stattfinden werden können, da waren wir uns sehr schnell einig, aber alles ersatzlos abzusagen und den Karneval für ein weiteres Jahr in der Mottenkiste verpackt lasse, damit wollten wir uns auch nicht abfinden. Wir wollen einfach zeigen, dass das Brauchtum und in diesem Fall speziell der Karneval stärker ist als das Virus und möchten das durch dieses kleine digitale Format zeigen, um so zumindest einen kleinen Hauch des Veener Karenvals und der damit verbunden Fröhlichkeit in die Wohnzimmer aller Jecken zu tragen."

Deshalb lädt der Veener Elferrat am Samstag, 14. November, um 20.11 Uhr zu einer digitalen Karnevalseröffnung ein. Jeder soll es sich in den eigenen vier Wänden bequem machen, das Internet anwerfen und etwas Freude in dieser tristen und schweren Zeit genießen. "Wir möchten aber auch ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Angucken ausdrücklich nur im engsten Kreis, also möglichst des eigenen Hausstandes beschränkt wird. Wir möchten ausdrücklich nicht zum Rudelgucken aufrufen. Das wäre jetzt ein völlig falsches Signal", sagt Holtwick.

In der Veranstaltung stellen die Karnevalisten das Programm und den Elferrat für die kommende Session 2020/2021 vor. "Obwohl wir gar nicht wissen was im nächsten Jahr überhaupt möglich sein wird, werden wir gegen Ende auch ein Sessionsmotto verkünden. Darüber hinaus ist noch die ein oder andere Überraschung geplant", macht Sitzungspräsident Simon Lutter Lust auf mehr. Die Teilnahmemöglichkeit ist sehr einfach. In den nächsten Tagen wird auf der Homepage des Elferrats (www.karneval-veen.de) ein Internetlink veröffentlicht, unter dem man dann zu gegebener Zeit an der Veranstaltung teilnehmen kann. Eine Voranmeldung oder Registrierung sind nicht notwendig.