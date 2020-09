Nachdem die ursprünglich geplanten Erstkommunionfeiern der Pfarrei St. Ulrich im April auf Grund der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, werden nun im September mehrere Erstkommunionfeiern stattfinden.

Die Kinder freuen sich sehr, dass ihr Fest nun endlich gefeiert werden kann. "Bitte haben Sie Verständnis, dass zu den angegebenen Terminen ausschließlich die Kommunionkinder mit ihrer Familie den Gottesdienst besuchen dürfen. Alle anderen Gemeindemitglieder bitten wir, einen anderen Gottesdienst zu besuchen.", heißt es aus der Pfarrei St. Ulrich Alpen.

Termine der Feiern

Die Termine der Feiern sind: Sonntag, 6. September, um 9.30 Uhr jeweils in St. Nikolaus, St. Walburgis und St. Ulrich (für die Kinder aus St. Vinzenz Bönninghardt) und um 11 Uhr in St. Walburgis.

Am Sonntag, 13. September, wird um 9.30 Uhr in St. Mariä Himmelfahrt und St. Ulrich (für die Kinder aus Millingen) sowie um 11 Uhr in St. Peter und St. Ulrich (für die Kinder aus Alpen) gefeiert.

Die Namen der Erstkommunionkinder können auf der Homepage der Pfarrei (www.pfarrei-stulrich.de) unter "Aktuelles" oder "Erstkommunion" (Sakramente) eingesehen werden.