In diesen Zeiten ist ein gemeinsames Erleben mit anderen Menschen nur bedingt möglich. Deshalb möchte die Evangelische KITA Alpen Plattformen schaffen, in denen Menschen sich austauschen, positive Erlebnisse erfahren und Impulse bekommen können. Die KITA lädt alle interessierten Eltern zu dem Vortrag „Hilfe, mein Kind hat einen eigenen Willen“, angeboten von der Dozentin Anke Mülheims, ein.



Ab dem zweiten Lebensjahr des Kindes ist der Familienalltag oft gekennzeichnet von Machtkämpfen, Wutausbrüche und Tränen sowohl bei den Kindern als auch bei den Eltern. Das belastet alle Beteiligten oft sehr und selten wird klar, was da eigentlich gerade abläuft.

Entwicklungsphasen des Kindes verstehen

Die Dozentin Frau Anke Mülheims lädt zu einem Elternabend ein, der zum einen dazu beitragen soll, diese Entwicklungsphase des Kindes besser zu verstehen. Zum anderen können alternative Handlungsmöglichkeiten für konkrete Konfliktsituationen erarbeitet werden.

Der Elternabend findet am Donnerstag, 3. Dezember, von 19.30 bis 21 Uhr, im Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde Alpen, An der Vorburg 3, in Alpen unter Beachtung der geforderten Hygieneregeln statt. Bildungsangebote in Familienzentren dürfen aktuell stattfinden. Die zulässige Gruppengröße für Angebote darf maximal bei zehn Personen liegen. Anmeldungen werden telefonisch unter 02802-7109 entgegen genommen.