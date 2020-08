Zu Beginn des neuen Schuljahres denken vielleicht Einige daran, dass ihr Kind oder sie selbst einmal ein Instrument spielen möchten. Mehrere Musikschulen in den Städten der Kreise Wesel und Kleve bieten dies an. Aber man muss nicht unbedingt in die Stadt fahren, um Instrumentalunterricht zu bekommen. Auch im ländlichen Bereich gibt es Angebote, die sich and Bewohner kleinerer dörflicher Gemeinden und Siedlungen richten.

Michael van de Locht gibt zum Beispiel seit Jahren Unterricht genau auf der Grenze zwischen Birten und Menzelen. Man kann bei ihm Gitarre, Ukulele und Bass lernen. Genauer gesagt, er wohnt an der Jägerruh 3 in Alpen-Menzelen, dort verläuft die die Gemeindegrenze Alpen/Xanten. Mehr unter http://www.vandelocht.de.

Es gibt aber noch zahlreiche andere Angebote für Instrumetalunterricht im ländlichen Raum am Niederrhein. Wann und wo dieser stattfindet, kann man Internetportalen wie https://www.kindergitarren.info/gitarrenlehrer/gitarrenunterricht-niederrhein/ entnehmen.