Mitten in der typisch niederrheinischen Landschaft, zwischen landwirtschaftlichen Flächen, Wiesen und Feldern, verbirgt sich ein geografisch besonderer Punkt, denn hier treffen die Grenzen der drei LEADER-Kommunen Alpen, Sonsbeck und Xanten aufeinander.



Ziemlich genau an der Stelle, an der die Grenzdycker Straße nach Sonsbeck und Xanten führt und der Grenzdyck in die andere Richtung nach Alpen verläuft, markiert fortan ein Grenzstein die interkommunale Schnittstelle.

Um den Grenzstein am 3-Kommunen-Eck offiziell einzuweihen, trafen sich die Bürgermeister Thomas Ahls (Alpen), Heiko Schmidt (Sonsbeck) und Thomas Görtz (Xanten) mit dem Vorstandsvorsitzenden der LAG Niederrhein Leo Giesbers direkt vor Ort mit dem Fahrrad.

Idee kam bei einer Radtour

„Durch den Grenzstein soll die besondere Verbundenheit der drei Kommunen zueinander zum Ausdruck kommen“, stellt Thomas Ahls heraus. „Die Idee zu dem Grenzstein kam bei einer Radtour vor einigen Jahren“, berichtet Thomas Görtz, als die drei Bürgermeister gemeinsam bei der Familie Genneper zum Kaffeetrinken einkehrten. Deren Grundstück umfasst genau den Grenzpunkt an dem jetzt der Stein steht. Die Familie stellte dankenswerter Weise die Fläche für das LEADER-Projekt zur Verfügung. Weil sich der Grenzstein an einer radtouristisch interessanten Strecke befindet, lädt er sicherlich künftig viele weitere Radfahrer zu einer kurzen Pause ein.

Wappen wurden eingearbeitet

In der aus Basalt angefertigten Stelle wurden die Wappen der Gemeinden eingearbeitet und durch ihre Ausrichtung geben sie an, in welcher Richtung sich die jeweilige Kommune befindet. Durch das Sichtbarmachen des Grenzpunktes soll ein verstärktes Zugehörigkeitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu den Kommunen und der heimischen Region erzeugt werden. Es wird deutlich, dass kommunale Grenzen bestehen, diese aber im Lebensalltag der Bevölkerung kaum eine Rolle spielen. Vielmehr stellen das Leben in unserer vielfältigen Region und die interkommunale Zusammenarbeit einen bereichernden Mehrwert dar.