MENZELEN-WEST. Gerade in der aktuellen Zeit war es dem Förderverein Kindergarten St. Michael Menzelen-West wichtig, den Kindern im Rahmen der eingeschränkten Möglichkeiten ein wenig Ablenkung zu bieten. „Der St. Martin hat trotzdem was gebracht!“ So schallte es aus den Mündern der Kinder, als sie mit ihren selbstgebastelten Martinslaternen die Martinstüten des Fördervereins in Empfang nahmen. Die Kindergartenkinder freuten sich riesig über die Leckereien, den Weckmann, das Ausmalbild sowie den Liedzettel der Martinslieder.

Zudem stand an einem anderen Tag "Brotbacken zur Entedankzeit" auf dem Programm. Unter diesem Motto hatte der Förderverein die Kindergartenkinder in einen großen Privatgarten in Menzelen eingeladen. Hier konnten die Kinder erleben, wie man zwischen zwei einfachen Steinen Korn zu Mehl mahlen kann und damit den Grundstock für ein Brot legt.

Ebenso lernten sie dabei, wie man mit wenigen Zutaten, wie Wasser, Zucker, Hefe und Salz, einen fertigen Teig herstellt. Anschließend hatten die Kinder die Möglichkeit, ihre eigenen Brote zu formen, die dann in einem Steinofen gebacken wurden. Zum Schluss konnten die Kinder die selbst gebackenen Brote essen und den Nachmittag mit Spiel und Spaß im Garten ausklingen lassen.

Foto: privat