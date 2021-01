Wie man Siebdruck-Sets auswählt

Was ist Siebdruck?



Beim Siebdruck wird ein schabloniertes Motiv mit einem Sieb, Farbe und einer Rakel auf eine flache Oberfläche übertragen. Stoff und Papier sind die am häufigsten bedruckten Oberflächen, aber mit speziellen Farben ist es auch möglich, auf Holz, Metall, Kunststoff und sogar Glas zu drucken.

Der Siebdruckprozess Schritt für Schritt



Es gibt verschiedene Methoden des Siebdrucks, die aber alle die gleiche Grundtechnik beinhalten. Die Druckform, über die wir im Folgenden sprechen, verwendet eine spezielle lichtempfindliche Emulsion, um eine individuelle Schablone zu erstellen; dies ist in der Regel die beliebteste Art des kommerziellen Drucks, da sie zur Herstellung komplizierter Schablonen verwendet werden kann.

SCHRITT 1: DAS Design wird erstellt



Zu Beginn nimmt der Drucker das Design, das auf dem fertigen Produkt erscheinen soll, und druckt es auf eine transparente Acetatfolie aus. Diese wird für die Erstellung der Schablone verwendet.

Schritt 2: Das Sieb wird vorbereitet



Das Maschensieb wird dann mit einer Schicht lichtempfindlicher Emulsion beschichtet, die bei der Entwicklung unter hellem Licht aushärtet.

Schritt 3: Festlegen des Designs und Aufräumen



Bügeln Sie über das Pergamentpapier, um das Motiv zu fixieren. Vergessen Sie auch nicht, Ihr Sieb zu waschen, damit Sie es wieder verwenden können. Sie können sogar die Emulsion vom Sieb abwaschen, um ein neues Design aufzubringen.

Schritt 4: Das Produkt wird getrocknet, kontrolliert und veredelt



Das gedruckte Produkt durchläuft anschließend einen Trockner, der die Tinte "aushärtet" und eine glatte, farbechte Oberfläche erzeugt. Das fertige Produkt wird kontrolliert und gründlich gewaschen, um eventuelle Rückstände zu entfernen, bevor es an seinen neuen Besitzer weitergegeben wird.

Worauf sollten Sie bei einem Siebdruck-Kit achten?



Jedes Siebdruck-Kit ist anders. Einige sind extrem einfach und enthalten möglicherweise nicht alles, was Sie brauchen. Im Allgemeinen sind diese Kits zu einem niedrigeren Preis erhältlich und enthalten alles Wesentliche, wie Siebe, Rakel und eine Emulsion. Es kann jedoch sein, dass ihnen das entsprechende Beleuchtungszubehör oder Tinten fehlen.

Für den Fall, dass Sie sich nicht sicher sind, was Sie für den gesamten Prozess benötigen, wollten wir Ihnen eine kurze Liste mit allen wichtigen Dingen geben, die Sie in einem Emulsionssiebdruck-Kit benötigen. Auf diese Weise wissen Sie, was Sie brauchen, um eventuelle Lücken zu füllen. Bei einem Vinyl-Kit ist das Einzige, was Sie zusätzlich benötigen, eine Vinyl-Schneidemaschine, die ich in den Rezensionen erklären werde.

Die Geschichte des Siebdrucks



Der siebdruck set kaufen ist eine alte Kunstform. Eine frühe Version der Technik wurde erstmals um 950 n. Chr. Einige Jahrhunderte später übernahmen japanische Kunsthandwerker das Verfahren, um Designs auf Papier und Stoff zu übertragen, indem sie mit einem steifen Pinsel Farbe durch ein aus Menschenhaar gewebtes Sieb drückten.

Der Siebdruck zu Hause mag wie eine schwierige Aufgabe erscheinen. Aber wir können versprechen, dass es viel einfacher ist, als es aussieht. Es gibt viele Ressourcen, die Ihnen auf dem Weg helfen und das Erlernen des Siebdrucks zu einem Kinderspiel machen.

Ehe Sie sich versehen, werden Sie Ihre Designs erstellen und sie tragen oder an Freunde und Familie verschenken. Sie müssen kein Profi sein, um professionell aussehende T-Shirts zu erstellen. Vielleicht werden Sie sogar dazu inspiriert, es auf verschiedenen Arten von Kleidung zu versuchen.