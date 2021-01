Ähnlich wie ein Poloshirt – wenn ich einen Dollar für jedes schlecht sitzende T-Shirt hätte, welches ich bis jetzt an Männern gesehen habe, dann hätte ich zwei riesige Sparschweine voll! Also sollten wir sicherstellen, dass Sie auch in Ihren T-Shirts fantastisch aussehen und Sie nur die besten T-Shirts tragen. Wenn ich diesen nächsten Satz zu Beginn bei einem neuen Kunden sage, stoße ich immer auf Widerstand, aber später geben sie zu, dass ich recht hatte, und dass sie nun ständig Komplimente bekommen.

Diese Regeln treffen auf alle Männer zu, egal welches Alter oder welcher Körpertyp. Also vertrauen Sie mir bei diesen Regeln. Ich bin hier um sicherzustellen, dass Sie fantastisch aussehen, und nicht wie irgendein Idiot, der sich viel zu viel Mühe gibt.

AUSSCHNITT

Runde Ausschnitte sind eher standardmäßig, aber stellen Sie sicher, dass der Ausschnitt nicht zu eng oder zu locker an Ihrem Hals liegt. Wenn der Kragen überdehnt aussieht oder man die Schulter beim Tragen sehen kann, dann ist er zu locker.

Wenn Sie gerne V-Ausschnitt tragen, dann sollten Sie um jeden Preis ein tiefes V vermeiden. Ein tiefer Ausschnitt bei Männern ist einfach…nein. Manche Marken haben tiefere V-Ausschnitte als andere, daher sollten Sie darauf achten, wie tief der Ausschnitt ist. Stellen Sie sicher, dass der tiefste Punkt des Vs nicht unterhalb der Achselhöhlen liegt, dann ist alles gut.

ÄRMELLOS

Die Ärmel sollten mittig auf dem Oberarm abschließen und Ihre Arme leicht umhüllen. Die Ärmel sollten nicht zu eng sein und aussehen, als wenn Ihr Bizeps gerade zerdrückt wird. Auf dem unteren Bild sind Ärmel abgebildet, die perfekt sitzen und den Arm ideal umhüllen.

Außerdem wollen Sie zu viel Nachgiebigkeit oder Platz um den Bizeps herum vermeiden. Das sieht billig und geschmacklos aus, und Ihre Arme sehen dadurch total klein aus, und nicht auf eine gute Art und Weise. Wenn das T-Shirt sonst überall gut sitzt, lassen Sie die Ärmel von einem Schneider anpassen. Ich muss das bei Kunden ständig machen.

KÖRPER/ RUMPF

Wie schon gesagt, und wie auch in all meinen Videos & Artikeln über T-Shirts zu sehen, haben Sie ein perfekt sitzendes T-Shirt gefunden, wenn Sie ungefähr 3 bis 5 cm Stoff an beiden Bauchseiten zusammendrücken (nicht zusammenziehen) können, wie oben abgebildet. Das gilt für JEDEN KÖRPERTYP. Viele meiner fülligeren Kunden widersprechen mir hier… bis sie anfangen, Komplimente zu bekommen. 🙂

LÄNGE

Das T-Shirt sollte im oberen bis mittleren Schrittbereich enden. Ich tendiere eher zum mittleren als zum oberen Schrittbereich, da dann der Bauch nicht zu sehen ist, wenn Sie die Arme nach oben strecken, und Sie können das T-Shirt auch vorne am Gürtel/ in die Hose stecken, um die Proportionen zu unterbrechen – wenn Sie das möchten.