Kinder aus Alpen und Umgebung können sich auf tolle Ferienabenteuer mit der Kreisgruppe des Naturschutzbundes (NABU) freuen. Das Ferienprogramm bietet kleinen Forschern, im Alter von sechs bis zwölf Jahren, spannende Erlebnisse rund um die Natur.

In Alpen findet in der vierten Ferienwoche, vom 20. bis 24 Juli, in der Zeit von 10 bis 13.30 Uhr ein einwöchiges Blockprogramm unter dem Motto „Ab in die Welt der Falter, Bienen und Käfer – auf die Lupen los!“ statt.

Biologe Dieter Schneider: "Hast Du dich auch schon einmal gefragt, wo unsere heimischen Feenwesen und kleinen Kobolde wohnen? Entdecke mit uns die verschiedensten Verstecke unserer Mitbewohner! Egal, ob hinter Grashalmen und Blütenblättern, unter Steinen oder hoch oben im Blätterdach – kein Hindernis hält wahre Forscher auf."

Mit Lupe unterwegs

Mit Lupe und Fernglas bewaffnet, machen sich die Expeditionsteilnehmer auf die Suche nach fliegenden Juwelen, flinken Räubern, gefiederten Zwergen und wer weiß – vielleicht entdeckt manch einer noch mehr Spuren oder Schlupfwinkel, die Erwachsene manches Mal übersehen.

Die NABU-Expedition startet an der Veener Grundschule in der Kirchstraße. Aufgrund einer begrenzten Teilnehmerzahl bittet der NABU um eine Online-Anmeldung unter: "www.NABU-Wesel.de'