Auch 2021 führen die Alpener Pfadfinder ihre Tannenbaumaktion unter dem Motto „Tannenbaumaktion – ABER SICHER!“ durch.Im Zuge der Coronaschutzverordnung (maximal zwei Haushalte) kann die Aktion allerdings nicht wie gewohnt stattfinden, daher bitten die Pfadfinder um die Mithilfe der Baumentsorger.



In der Pressemitteilung heißt es: Es wird ab dem 4. Januar eine Sammelstelle in Nepiks Garten geben. Wer die Möglichkeit hat, kann dort seinen ausgedienten Weihnachtsbaum ablegen. (Über eine Spende, Briefkasten am Häuschen, würden sich die Pfadfinder sehr freuen)

Wer seinen Baum nicht zum Nepiks Garten bringen kann, möge sich bitte für die Abholung Zuhause anmelden, auch in Menzelen-West, Menzelen-Ost, Drüpt, Millingen und Bönninghadt.Die Pfadfinder bitten eine kontaktlose Abholung der Bäume für die 2er Fahrteams zu ermöglichen.

Wenn Sie diesen Service in Anspruch nehmen wollen, melden Sie sich bitte ab jetzt bei:

Familie Zenefels (Tel. 02802/9474237),

Per Mail bei Anja Frings: (anja.frings.13@gmx.de).

Die Abholung der von Lametta und anderem Schmuck befreiten Bäume erfolgt am Samstag, 9. Januar, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr.Über eine kleine Spende würden sich die Pfadfinder sehr freuen!

Sie unterstützen mit dem Erlös der Aktion wie immer direkt die Jugendarbeit vor Ort. Die Bäume werden auf dem Pfadfindergelände geschreddert und dort als Wegematerial eingesetzt.