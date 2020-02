Eine Party im Garten in der Sommerzeit gehört einfach dazu. Warum soll eine Gartenparty nicht auch im Winter stattfinden? Hier können Sie erfahren, wie der Garten für eine Winterparty fit gemacht werden kann.

Die richtige Lokation für die Winterparty

Steht eine ausreichend große Gartenlaube zur Verfügung, so kann eine Silvesterparty auch dort stattfinden. Familie und Freunde werden begeistert sein, den Start ins Neue Jahre einmal anders zu erleben.

Vorteilhaft sind eine Heizmöglichkeit wie Holzofen oder Kamin, eine ansprechende Sanitäreinrichtung und eine kleine Küchenzeile. Wer über keine Gartenlaube verfügt, kann sich auch ein stabiles Blockbohlenhaus im Garten aufstellen lassen. Die kleine Hütte biete viel Gemütlichkeit und Exklusivität, die bei keiner Party fehlen sollte. Gerichte wie Soljanka oder Gulaschsuppe können auf elektrischen Kochplatten erhitzt werden. Dazu noch die passende Musik und schon kann das Tanzbein geschwungen werden.

Vorbereitung und Umrüstung für die Gartenparty im Winter

Befindet sich der Garten nicht direkt hinter dem Haus, sondern in einer Kleingartenanlage, dann wird in den Wintermonaten kein fließendes Wasser verfügbar sein. Deshalb sollte ausreichend Wasser in Kanistern abgefüllt werden und zum Garten transportiert werden.

Bei nur gelegentlicher Nutzung des Gartenhauses können die Räume schnell auskühlen. Die Räume sollten rechtzeitig vorgeheizt werden und die Getränke erst kurz vor der Party deponiert werden. Sind nicht ausreichend Sitzgelegenheiten vorhanden, so können auch Liegestühle zum Einsatz kommen.

Licht und Wärme sorgen für ein gemütliches Ambiente

Auch auf dem Weihnachtsmarkt sitzt niemand gern in der Kälte, um seinen Glühwein zu trinken oder seine Grillwurst zu essen. Aufgeheizte Räume oder externe Wärmequellen sorgen für ausreichend Wärme, um den Aufenthalt so angenehme wie möglich zu gestalten. Auch bei der Party im Garten sollte daran gedacht werden, die Gartenlaube zu beheizen oder mit mobilen Heizstrahlern für wohlige Wärme zu sorgen.

Beleuchtung

Solarbetriebene Lampen im Außenbereich, Fackeln am Wegesrand oder am Teich, sowie sparsame LED-Spots an Koniferen und auf der Terrasse können dem Garten ein festliches Ambiente verleihen. Romantische Stimmung kann mit Teelichtern auch aufkommen. Dazu können die Teelichter in Gläser platziert werden und anschließend im Garten verteilt werden. Ist im Garten ein Stromanschluss verfügbar, so kann auch die Weihnachtsbaumbeleuchtung stilvoll eingesetzt werden.

Wärme

Um sich vor der Kälte zu schützen, können sich die Gäste in mitgebrachte warme Wolldecken einkuscheln, was wiederum für eine gemütliche Atmosphäre sorgt. Wärmestrahler, die mit Strom oder Gas betrieben werden, können zusätzlich für Wärme sorgen, damit sich keiner de Gäste erkältet. Besonders beliebt sind offene Feuerstellen oder ein Lagerfeuer. Bei kleinen Gärten sind Feuersäulen oder Feuerkörbe gut geeignet. Bereits im Sommer kann für die Gartenpartys im Winter Holz gesammelt werden.

Für kalte Wintertage das ideale Essen

Richtiges Essen gehört genauso zu einer gemütlichen Winterparty wie ausreichend Getränke. Im Winter darf es auch mal etwas deftiger sein. Im Sommer gibt es oft leichte Kost wie Nudelsalat und gegrillte Putenbrust, im Winter darf es auch mal Krustenbraten mit Sauerkraut sein. Dabei muss beachtet werden, dass ein großer Braten mehr Garzeit braucht und eventuell vorgegart werden muss. Aber auch einfache und preiswerte Gerichte wie Brötchen mit Bratwurst schmecken und wärmen von innen.

Für die innere Wärme heiße Getränke

Auf einer gemütlichen Winterparty im Garten dürfen heiße Getränke nicht fehlen. Im Sommer wird gern ein kühles Bier getrunken, doch im Winter darf es auch ein heißer Grog, Tee oder Glühwein sein, um von innen heraus ordentlich zu wärmen. Auch beliebt sind Punsch oder Feuerzangenbowle, die mit oder ohne Alkohol angeboten werden können. An die Kinder sollte auch gedacht werden. Hier kann eine Thermoskanne mit Kinderpunsch oder Tee vorbereitet werden.