Mit der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses am 23. März beginnt der nächste Sitzungslauf des Rates und der Ausschüsse der Gemeinde Alpen.

Bürgermeister Thomas Ahls bittet alle Besucherinnen und Besucher, die die Sitzungen besuchen wollen, im Interesse und zum Schutz aller Beteiligten, vorab eigenverantwortlich einen Corona-Schnelltest durchzuführen. Die Rats- und Ausschussmitglieder erhalten von der Gemeindeverwaltung vorab einen Corona-Schnelltest.

Die Bürgerinnen und Bürger können voraussichtlich ab Donnerstag, 18.03.2021 in der Adler-Apotheke Alpen kostenlose Schnelltests durchführen lassen. Darüber hinaus können Schnelltests in einer der Einrichtungen, die vom Kreis Wesel in einer Liste unter -

https://www.kreis-wesel.de/de/themen/corona-schnelltest - zusammengestellt worden sind, durchgeführt werden. Diese Liste wird laufend aktualisiert.

Von dieser Regelung sind zunächst außer der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses auch die Sitzungen des Haupt- und Finanzausschuss am 13. April sowie die Ratssitzung am 27. April betroffen.