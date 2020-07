Unter dem Motto „Auf ein Wort im Wahlbezirk 2“ stellte sich am letzten Samstag der 23-jährige CDU-Direktkandidat Frederik Paul den Mitbürgerinnen und Mitbürgern in seinem Wahlbezirk vor. In der Zeit von 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr nahmen ca. 35 Bürgerinnen und Bürger an der Veranstaltung nahe der Nachbarschafts-Pumpe "An-de-Päddekull" teil. Bei Bier und Bratwurst lud Paul die Bewohner seines Wahlbezirks ein, um ihn in lockerer Gesprächsatmosphäre kennenzulernen.

„Jahrelang war Fraktionsvorsitzender und Kreistagsmitglied Günter Helbig direkter Vertreter für den Wahlbezirk 2 im Rat der Gemeinde Alpen. Große Fußstapfen, in die ich also treten darf. Daher war und ist es mir als sein Nachfolger wichtig, mich im Wahlbezirk vorzustellen“, so Paul. „Insgesamt war die Resonanz durchweg positiv. Viele Menschen begrüßen, dass es auch junge Kandidaten bei der diesjährigen Kommunalwahl gibt. Gerade wegen meines jungen Alters ist es mir wichtig, für Vertrauen zu werben.“

Auch CDU-Vorsitzender Sascha van Beek zeigte sich zufrieden: „Als CDU unterstützen wir diese Eigeninitiative gerne. Mit einem vielfältigen Team möchten wir weiterhin die stärkste Fraktion im Rat bleiben. Weitere Veranstaltungen in den Wahlbezirken und Ortsteilen sind in den nächsten Wochen geplant“, so van Beek.