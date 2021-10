Die Wahl der richtigen Reifen für Ihr Auto je nach kaltem Wetter

Da sie das einzige Teil Ihres Autos sind, das tatsächlich mit der Straße in Berührung kommt, ist die Auswahl der Reifen für Ihr Auto und deren Instandhaltung in hervorragendem Zustand ein wichtiger Sicherheitsaspekt. Obwohl dies das ganze Jahr über wichtig ist, ist es in den Wintermonaten besonders wichtig, wenn das Wetter kalt wird und Schnee oder Eis häufig vorkommen. Die falschen Reifen können in solchen Situationen eine Frage von Leben und Tod sein.

Aber die Wahl der richtigen Reifen könnte Ihnen schwer fallen, weil es so viele Marken gibt. Daher können Sie die folgenden Reifentypen in Betracht ziehen, um die richtigen Reifen für Ihr Auto bei kaltem Wetter auszuwählen.

1. Winterreifen



Die besten Reifen, die für eisige und verschneite Bedingungen empfohlen werden, sind Winterreifen. Sie werden speziell für kaltes Wetter hergestellt. Für zusätzliche Traktion und Stabilität wird bei Winterreifen ein spezielles Profil verwendet.

Außerdem bleibt das Gummi der Reifen bei kalten Temperaturen weich und bietet einen guten Grip. Die Winterreifen sind mit Berg- und Schneeflocken-Symbolen versehen. Wenn Sie daran interessiert sind, Winterreifen für Ihr Auto zu kaufen, können Sie 1001 Reifen besuchen.

2. Allwetter-Reifen



Die zweitbeste Bereifung für den Winter sind Allwetterreifen. Diese Reifen funktionieren am besten bei nassem Schnee, regnerischem Wetter oder sogar bei Schneematsch. Allwetterreifen haben ein zusätzliches Profil, das für zusätzliche Traktion und Stabilität sorgt.

Sie bieten zusätzlichen Grip bei nassen oder verschneiten Wetterbedingungen, da für diese Reifen Gummimischungen verwendet werden. Daher können Sie Allwetterreifen das ganze Jahr über verwenden.

3. Schlamm- und Schneereifen



Diese Reifen können das ganze Jahr über verwendet werden, da sie selbst bei verschneitem Wetter ein gutes Brems-, Anfahr- und Fahrverhalten bieten. Obwohl diese Reifen bei allen Arten von Schnee gut funktionieren, sind sie nicht nur auf verschneites Wetter beschränkt. Sie können auch bei trockenem Wetter verwendet werden.

Wie kann man das Reifenprofil prüfen?



Wie können Sie Ihr Reifenprofil prüfen? Es können verschiedene Tests durchgeführt werden, um die Leistung Ihrer Reifen zu prüfen.

Goodyear Auto Service hat uns die einfachste Methode zur Überprüfung des Reifenprofils genannt. Es ist der "Penny-Test".

"Sie müssen einen Penny in die Rille des Reifenprofils legen, wobei der Kopf des Lincolns auf dem Kopf stehen und Ihnen zugewandt sein muss. Wenn Sie den kompletten Lincoln-Kopf sehen können, ist die Profiltiefe weniger als 2/3 Zoll, und Sie müssen Ihre Reifen jetzt ersetzen."

Traktionsgesetz



Das Traktionsgesetz von Colorado ist seit dem 1. September in Kraft. Nach Angaben des Verkehrsministeriums von Colorado gelten jedoch die folgenden Regeln:

Wenn das Traktionsgesetz in Kraft ist, müssen die Fahrer im Besitz sein:

Schneereifen und Reifen mit der Bezeichnung "Schlamm/Schnee" sowie ein Fahrzeug mit Vierrad-/Allradantrieb.

Dieses Gesetz ist im August 2020 in Kraft getreten und zielt darauf ab, dass die Fahrer diese Regel befolgen, wenn sie in den Wintermonaten auf der Autobahn fahren.

Nach diesem Gesetz wurde das erforderliche Mindestprofil der Reifen auf verschneiten Straßen auf etwa 3/16 Zoll geändert. Auf der anderen Seite ist das Mindestprofil für trockene Straßen nach wie vor etwa 2/16 Zoll.

Autofahrer haben die Möglichkeit, Ketten oder sogar eine alternative Traktionsvorrichtung wie AutoSock zu verwenden, um das Gesetz zu erfüllen, wenn die Reifen ihrer Fahrzeuge nicht dem Gesetz entsprechen.

Gesetz über Fahrzeugketten für Personenwagen



Bei schweren Winterstürmen erlässt das CDOT ein weiteres Gesetz, das sogenannte Passenger Vehicle Chain Law. Es wird auch als Code 16 bezeichnet. Dieses Gesetz ist die letzte Sicherheitsmaßnahme, bevor der Highway gesperrt wird.

Während der Umsetzung des Passenger Vehicle Chain Law muss jedes Fahrzeug auf der Straße mit Ketten ausgestattet sein. Es besteht auch die Möglichkeit, eine alternative Antriebsvorrichtung zu verwenden, nämlich den AutoSock.

Geldbußen



Fahrer, die sich nicht an das Gesetz halten, müssen mit einer hohen Geldstrafe in Höhe von 130 Dollar rechnen. Wenn die Straße blockiert wird, weil der Autofahrer das Gesetz nicht befolgt hat, muss er 650 Dollar Strafe zahlen.

Die letzten Worte:



Durch die Einhaltung all dieser Dinge, müssen Sie Ihre Reifen nach dem kalten Wetter zu aktualisieren, so dass Sie sicher in der kommenden Wintersaison fahren können.