Der Rat der Gemeinde Alpen hat in seiner Sitzung am 23. Juni mehrheitlich beschlossen, sich offiziell zum „sicheren Hafen“ für geflüchtete Menschen zu erklären.

Alpen. Im Zuge des Beitritts erklärt die Gemeinde sich bereit, bis zu sechs geflüchtete Menschen, die im Mittelmeer in Seenot geraten sind. aus den Lagern auf Lesbos oder von der griechisch-türkischen Grenze zusätzlich zu den gemäß Königssteiner Schlüssel zugeteilten Flüchtlingen aufzunehmen. Im Sommer 2018 lag das zivile Rettungsschiff Lifeline eine Woche lang mit 234 Menschen an Bord vor der europäischen Küste im Mittelmeer. Obwohl mehrere europäische Länder und Städte bereit waren, die aus Seenot Geretteten aufzunehmen, wurde dem Schiff das Einlaufen in einen Hafen verweigert.

Vor diesem Hintergrund gründeten im Sommer 2019 13 Städte das kommunale Bündnis “Städte Sicherer Häfen” – darunter Berlin, Flensburg, Freiburg, Kiel, Marburg und Potsdam.Bis dato erklärten sich über 50 deutsche Städte mit der Initiative solidarisch. Diese haben sich in den vergangenen Monaten mit zahlreichen Resolutionen und Appellen an die Bundesregierung gewandt und ihre Bereitschaft signalisiert, die aus Seenot Geretteten zusätzlich aufzunehmen.

Die Gemeinde Alpen setzt damit ein Zeichen der Solidarität und Mitmenschlichkeit und ist bereit, ihren Beitrag zu leisten, um die humanitäre Katastrophe im Mittelmeer zu beenden.