Gemeinsames Statement des Fraktionsvorsitzenden der CDU-Fraktion Alpen Sascha Buchholz und dem Vorsitzenden des CDU Gemeindeverbandes Alpen Sascha van Beek.

Kommunale Politiker sind Ehrenamtler. Sie stehen in ihrer Freizeit dafür ein, das Beste für

ihre Kommune erreichen zu wollen und opfern dafür nicht wenig ihrer Freizeit. Dabei werden

sie mit hochkomplexen Themen konfrontiert, die aus den verschiedensten Bereichen

stammen. Eines dieser hochkomplexen Themen ist der Kiesabbau am Niederrhein. Hierüber

müssen sie befinden, nach bestem Wissen und Gewissen.

Unisono dürfte unumstritten sein, dass alle lokalen Parteien und Fraktionen den Kiesabbau

am Niederrhein ablehnen. Die Gründe dafür sind hinlänglich diskutiert. Aber: Die Argumente

der lokalen Politik werden beim RVR nicht gehört, sondern - wie wir als CDU Fraktion Alpen

schon einmal geäußert haben – grenzt es an ein Glücksspiel, ob man bei den Kiesflächen

dabei ist oder nicht. Diese Konfliktplanung ist einfach unverständlich und geht vollkommen

an den Interessen der Bürgerinnen und Bürgern in Alpen und dem Kreis Wesel vorbei. Aber

der tatsächliche Einfluss der kommunalen Politik vor Ort ist leider begrenzt.

Nun ist es das gute Recht eines betroffenen Unternehmens wie der Firma Hülskens, solche

Vorhaben wie die Ausübung eines kommunalen Vorkaufsrechts einer juristischen Prüfung zu

unterziehen. In dieser juristischen Prüfung mag darüber befunden werden, ob die Ausübung

des Vorkaufsrechts verwaltungsrechtlich (!) zulässig ist oder nicht. Wenn die Firma Hülskens

dann ein Gutachten veröffentlicht, in dem diese juristische Frage beleuchtet wird, ist das

legitim. Jeder Bürger weiß, dass Juristerei keine Mathematik ist, dass die Antwort auf eine

juristische Frage nur sehr selten eindeutig ist, sondern vielmehr an den Kriterien des

Einzelfalls auszulegen ist. Abhängig davon, wen der Mandant fragt, wird er unterschiedliche

Antworten auf seine Frage erhalten. Dafür gäbe es am Ende den Rechtsweg, mit dem die

Ausübung eines Vorkaufsrechts angegriffen und juristisch überprüft werden kann. Die

Entscheidung darüber trifft die Rechtsprechung, aus gutem Grunde.

Wenn aber dieses Gutachten einzelnen Kommunalpolitikern direkt zugeleitet wird und sie in

der ehrenhaften Ausübung ihrer Überzeugung im Einsatz für ihre Heimat bereits im Vorfeld

wegen einer (angeblichen) strafrechtlichen (!) Bewertung vorverurteilt werden, dann ist eine

Grenze überschritten, die allen guten Sitten zuwiderläuft. Einem Kommunalpolitiker

strafbares Verhalten vorzuwerfen, wenn er Möglichkeiten prüft, um dem ganz

überwiegenden Bürgerbegehren nachzugehen, ist schon mehr als befremdlich. Er wird

dadurch im Vorfeld seiner Entscheidungsfindung so dermaßen beeinflusst, dass er keine

objektive Entscheidung mehr treffen wird. Wer will sich schon strafbar machen und das auch

noch für ein Ehrenamt. Ob genau das das taktische Ziel des Gutachtens ist, kann nur

gemutmaßt werden. Aber darauf kommt es nicht an, denn diesen Effekt mag es bei dem

einen oder anderen kommunalen Vertreter haben. Und genau das darf nicht sein, in einem

Ehrenamt, für das es ohnehin schon schwer genug ist, interessierte und motivierte

Menschen zu finden.

Ob dieses Vorgehen „defensiv und sehr nett“ sei, wie es Hülskens darstellt, mag jeder für

sich selbst beurteilen. Wir können daran jedenfalls nichts Derartiges erkennen. Vielmehr

schafft Hüskens damit nur Eines: Die Kluft wird immer größer.