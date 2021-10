Am Samstag den 09.10.2021 wählten die Delegierten der Stadt- und Gemeindeverbände im Wahlkreis 58 auf dem Spargelhof Schippers in Alpen-Veen Sascha van Beek zu ihrem Landtagskandidaten. Mit 98% Zustimmung erzielte der Kandidat ein sehr gutes Ergebnis, welches Rückenwind für den Wahlkampf gibt.

In seiner Vorstellungsrunde ging der 38-jährige, aus Alpen stammende Gesundheits- und Krankenpfleger und studierte Katastrophen-Manager auf die Themen ein, die für ihn Schwerpunkte in seinem Wahlkampf sein werden. Neben der „Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum“ ist dies der „Katastrophenschutz“. Er betont aber auch, dass ein Kandidat für diesen Wahlkreis im ländlichen Raum immer auch das Thema Landwirtschaft im Fokus haben muss. „Mein Opa ist Landmaschinenschlosser, meine Oma und meine Frau kommen von einem Bauernhof. Mein Schwiegervater und Schwager sind Landwirte. Daher habe ich eine starke familiäre Nähe zur Landwirtschaft,“ sagt van Beek. „Bäuerliche Landwirtschaft, regionale Produktion und Vermarktung müssen ein Schwerpunkt der CDU im Wahlkampf sein.“ Die Landwirtinnen und Landwirte in seiner Partei will van Beek in seinen Wahlkampf mit einbeziehen, um die besten Ideen und Lösungen zu finden.

Unumwunden gab er zu, dass die politische „Großwetterlage“ aktuell sicherlich nicht gut für die CDU ist und dass dies auch Einfluss auf den Landtagswahlkampf haben wird. „Aber NRW ist nicht der Bund.“ stellte van Beek klar und nannte die wesentlichen Unterschiede, warum er die CDU als Sieger bei der Landtagswahl im nächsten Jahr sieht: „1. Wir haben mit Hendrik Wüst einen großartigen designierten Ministerpräsidenten und Spitzenkandidaten, hinter dem die ganze CDU-NRW geschlossen steht. 2. Wir können Erfolge vorweisen, die nachlesbar und messbar sind. 3. Wir haben jetzt genug Zeit den Menschen zu zeigen, wie wir auf den Erfolgen seit 2017 aufbauen wollen. 4. Wir sind erst seit 2017 in Regierungsverantwortung. Die Menschen in NRW haben somit nicht vergessen wie desaströs die Politik davor unter rot- grün war. 5. Wir haben das bessere Team. Hier vor Ort und in der Landesregierung.“

„Aus der Mitte nach vorne!“ Das ist der Antrieb des in Sonsbeck aufgewachsenen Landtagskandidaten Sascha van Beek. Er erklärt der Versammlung, dass ihn selbst immer schon mehr die Sache und das konkrete Thema interessiert hat als die Zuordnung zu einem politischen Lager. Um Kompromisse für den besten Weg zu finden muss man gelernt haben im Team zu arbeiten.

Natürlich wurde in der Versammlung über den Kiesabbau am Niederrhein gesprochen, denn in dem Wahlkreis liegen die mitunter am schwersten betroffenen Kommunen. „Wir als Team Niederrhein werden uns für eine Reduzierung des Kiesbedarfes und den damit verbundenen Abbau einsetzen,“ versichert van Beek. Das Team Niederrhein besteht aus der Landtagsabgeordneten Charlotte Quik (Hamminkeln) und Julia Zupancic (Moers).

www.saschavanbeek.de