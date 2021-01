Die Anmeldungen an der Sekundarschule Alpen für den kommenden Jahrgang 5 finden zu den folgenden Terminen statt:

Samstag, 30. Januar, 10 bis 15 Uhr

Montag, 1. Februar, 9 bis 15 Uhr

Dienstag, 2. Februar, 9 bis 15 Uhr

Mittwoch, 3. Februar, 12 bis 19 Uhr

Es wird um Verständnis dafür gebeten, dass die Anmeldungen aktuell nur nach vorheriger telefonischer Terminvergabe unter Tel. 02802/8008980 möglich sind.

"Bitte laden Sie, wenn möglich, vorab den Anmeldebogen auf der Homepage der Sekundarschule herunter unter:

https://sekundarschule-alpen.de/fileadmin/user_upload/Anmeldung_Sekundarschule_21.pdf,



füllen ihn zu Hause aus und bringen diesen, neben folgenden Unterlagen, mit zu ihrem Termin:

Halbjahreszeugnis der Klasse 4

Anmeldeschein der Grundschule

Geburtsurkunde

Masern-Impfnachweis

und evtl. Nachweis bei alleinigem Sorgerecht", heißt es seitens der Schule.

Alternativ könne man sein Kind in diesem Jahr auch komplett digital anmelden, indem man alle oben genannten Unterlagen per Mail unter dem Betreff „Anmeldung“ sendet an: sekundarschule-alpen@t-online.de