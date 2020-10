Bei ihrer ersten Zusammenkunft nach der Kommunalwahl haben die Alpener Liberalen die personellen und organisatorischen Weichen ihrer kommunalpolitischen Arbeit gestellt.Die Ratsmitglieder der FDP-Fraktion haben sich dabei einstimmig für die Wiederwahl des bisherigen Fraktionsvorsitzenden Thomas Hommen ausgesprochen.



Auch Michael Weis wurde in seinem Amt als stellvertretender Fraktionsvorsitzender bestätigt. Der Bürgermeisterkandidat und nunmehr das neue Ratsmitglied, Moritz Vochtel, wurde zum Fraktionsgeschäftsführer gewählt.

Bei den sachkundigen Bürgern gibt es sowohl in personeller als auch in fachlicher Ausrichtung einige Veränderungen. Die Fraktion wird in der neuen Legislaturperiode gestärkt und mit nun zwei Mitgliedern in allen Ausschüssen vertreten sein.„Unsere Position wollen wir – personell und fachlich gestärkt - nutzen, um weiterhin exzellente Oppositionsarbeit zu leisten“, sagt Thomas Hommen.

Themen der Oppositionsarbeit

Die weiterhin angespannte Haushaltslage nachhaltig zu verbessern, die Digitalisierung sowohl im schulischen Bereich als auch in der Verwaltung voranzubringen und die Bürger transparent und bürgernah in politische Prozesse einzubinden, zählen zu den vorrangigen Themenfeldern der Alpener FDP.

„Wir werden – noch viel deutlicher und mehr als in der zurückliegenden Ratsperiode – harte Oppositionsarbeit leisten.“ so Fraktionsvize Michael Weis.„Mein Statement unmittelbar nach der Wahl hat weiter Bestand“, bestätigt Thomas Hommen. Seinerzeit wurde er wie folgt zitiert: „Wir werden uns auch in Zukunft nicht verbiegen und weiter authentische Oppositionspolitik machen.“