Wichtige Aspekte einer Zugfeder

Eine Feder ist ein elastischer Gegenstand, der normalerweise mit speziellen Stahlsorten gewickelt wird und mechanische Energie speichern kann. Wenn die Feder während ihres Betriebs zusammengedrückt oder gedehnt wird, übt sie eine Kraft aus, die direkt proportional zur Änderung ihrer Länge ist. Abhängig von den Anforderungen der Anwendung kann eine Feder in verschiedenen Konfigurationen und Materialien hergestellt werden. Beispielsweise können Metalle wie Titan, Berylliumkupfer und Phosphorbronze zur Herstellung von Federn verwendet werden, die ein höheres Maß an Korrosionsschutz erfordern. In einigen Anwendungen kann man jedoch sogar Federn finden, die aus Kunststoff hergestellt sind. Kurz gesagt, wenn das Material das gewünschte Maß an Flexibilität und Steifigkeit aufweist, kann es zur Herstellung einer Feder verwendet werden.

In diesem Artikel werden wir die Details und Anwendungen einer Zugfeder diskutieren. Eine gute Zugfeder absorbiert und speichert nicht nur Energie, sondern erzeugt auch den richtigen Widerstand gegen eine Zugkraft. Die Anfangsspannung der Feder entspricht der minimalen Kraft, die erforderlich ist, um die zusammengewickelten Windungen der Feder zu trennen. Je enger die Spulen zusammengewickelt sind, desto höher wäre die Anfangsspannung der Feder. Abhängig von den Lastanforderungen Ihrer Anwendung liefert Ihnen der von Ihnen gewählte zugfedern hersteller Federn mit unterschiedlicher Anfangsspannung, indem Sie die Spulen entsprechend aufwickeln.

Meistens muss eine Feder mit einem Haken oder einer Endschlaufe versehen werden, um sie in die gewünschte Anwendung zu integrieren. Es gibt eine Vielzahl von Reifen- und Schlaufenvarianten, die an Ihren Federtyp angepasst werden können. Einige Endkonfigurationen einer Feder umfassen: zentrierte Haken und Ösen, Schwenkhaken, überkreuzte Mittelschlaufen, Vollschlaufen und Maschinenhaken. Sobald Sie Ihre Anwendung mit dem von Ihnen ausgewählten Hersteller besprochen haben, wird dieser die idealste Endkonfiguration für Ihren Federtyp vorschlagen.

Einige andere wichtige Parameter, die bei der Bestellung von Haken berücksichtigt werden müssen, sind Spannungsniveaus, Ermüdungsniveaus, Durchbiegungen und Lastniveaus.

Die direkte Zusammenarbeit mit einem Hersteller bietet mehrere Vorteile, um genau den gewünschten benutzerdefinierten Zugfedertyp zu erhalten. Hier sind ein paar:

Sie können ein erstes Design und einen Prototyp in kurzen Durchlaufzeiten erwarten.

Sie können jede Feder nehmen, die Sie möchten, und den Hersteller bitten, sie zu duplizieren oder an Ihre Anwendung anzupassen.

Sie können während der Konstruktions- und Herstellungsphase umfassende Unterstützung erwarten.

Rohstoffe sind für eine Quelle wirklich wichtig; Durch die Partnerschaft mit einem Hersteller können Sie mitbestimmen, welche Rohstoffsorte Sie in Ihrem Frühjahr erwarten.

Wenn Sie sich direkt an einen Hersteller wenden, können Sie auch andere Zwischenhändler eliminieren und erhebliche Kosteneinsparungen und ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bei Ihrer Bestellung der Verlängerungsfeder erzielen.