Wir begleiten Sie auf dem ganzen Weg zum neuen Traum-Bad

Ein Raumkonzept aus einem Guss, moderne Badtechnik, eine funktionale Ausstattung und Umsetzung mit bester Handwerksarbeit, die keine Wünsche offen lässt – dafür steht Spanke Haustechnik in Düsseldorf. Unsere professionelle Badezimmerrenovierung von Meisterhand lässt jeden Ihrer Wohnträume wahr werden. Der große Pluspunkt, den wir Ihnen bieten können: 'Unser kompetentes Team aus Anlagemechanikern, Sanitärinstallateuren und Heizungstechnikern arbeitet Hand in Hand. So gewährleisten wir höchste Qualität bei der Baderneuerung – und das zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis', so Geschäftsführer Klaus Spanke. Sie möchten Ihr Bad in eine Wellness-Oase verwandeln und wünschen für die Badsanierung Anregungen und eine gute Beratung? Dann sprechen Sie uns an, wir sind mit unserem Know-how in Sachen Badezimmersanierung jederzeit für Sie da.

Klaus Spanke Haustechnik

Geschäftsführer:

Handwerksmeister Klaus Spanke

Börnestr. 9

40211 Düsseldorf

Telefon: +49 211 - 20 30 20

Telefax: +49 211 - 9 05 10 52

Internet: www.spanke-haustechnik.de