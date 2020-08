Mitte August gegrüßte der Platzwart des Reisemobilstellplatzes „An der Motte“ Herr Kottwitz in Alpen das 2.000ste Fahrzeug. Das Ehepaar Kuypers aus Issum kommt gerne und regelmäßig aus der Nachbarschaft zu Besuch und freute sich über ein Präsent aus dem Rathaus.

Seit Eröffnung haben fast 4.000 Gäste in Alpen auf dem Reisemobilstellplätz übernachtet. Der zentral gelegene Platz kommt gut bei den Campern an, denn von dort aus erreicht man viele schöne Freizeitmöglichkeiten am Niederrhein bzw. startet von dort aus mit dem Fahrrad zu einer Niederrhein- oder „Alpentour“.