Einige erstaunliche Orte, die Sie auf Ihrer Reise nach Amsterdam besuchen sollten

Wenn Sie gerne reisen, müssen Sie Amsterdam besuchen. Obwohl Amsterdam im Vergleich zum Rest der Niederlande relativ klein ist, genießt es aufgrund seines Nachtlebens, seines innovativen Designs und seiner Architektur einen hervorragenden Ruf. Der Grundriss dieser Stadt ist sehr kompakt, und man kann auf einer kleinen Reise eine Menge aufregender Dinge entdecken. Auch unter dem Radar liegende Überraschungen machen Ihre Reise bemerkenswert.

In diesem Artikel werden wir Ihnen jedoch einige erstaunliche Orte vorstellen, die Sie in Amsterdam besuchen sollten. Lernen Sie sie kennen und vergessen Sie nicht, sie auf Ihre Bucket List zu setzen! Vergessen Sie nicht, holland coron zu besuchen, bevor Sie Ihre Amsterdam-Reise bestätigen!



4 erstaunliche Orte, die Sie auf Ihrer Reise nach Amsterdam besuchen sollten:

Lassen Sie uns nun einige Informationen über diese Orte teilen, die Sie sicherlich überzeugen werden, sie zu besuchen.

1. Fahren Sie auf den Grachten

Amsterdam wird die Stadt des Wassers genannt. Sie können den berühmtesten und erstaunlichsten Grachtenring des UNESCO-Welterbes tagsüber oder sogar nachts mit dem Boot besichtigen. Die glitzernden Lichter der Stadt spiegeln sich im Plätschern des Kanals.

Sie haben auch die Möglichkeit, selbst durch das Wasser zu schippern, aber am besten erkunden Sie diese Gegend mit einem Bootsservice. Sie können auch auf eine Kreuzfahrt gehen und die Sehenswürdigkeiten genießen.

Wenn Sie mehr über die Geschichte der Stadt erfahren möchten, können Sie sich auch von Nicht-Touristen informieren lassen. Sie können Ihnen von der Migrationsgeschichte erzählen, die die ehemaligen Flüchtlingsboote der Rederij Lampedusas darstellen. Die Amsterdamer sind also vorsichtig, denn sie wissen, dass diese Boote aus recyceltem und wieder gewonnenem Plastikmüll hergestellt werden.

2. Museumplein

Amsterdam ist bekannt für seine Museen, und die drei besten Museen befinden sich auf dem grünen Rasen des Museumplein. Das Rijksmuseum ist das beste unter diesen Museen. Es befindet sich in einem prächtigen Gebäude aus dem Jahr 1885, das von Pierre Cuypers entworfen wurde. Hier finden Sie nationale und königliche Sammlungen.

Außerdem gibt es Gemälde von niederländischen Meistern wie Rembrandt und Vermeer zu sehen. Sie werden auch Delfter Porzellan entdecken, das in blauen und weißen Farben gehalten ist. Viele komplizierte Puppenhäuser sind dort zu sehen.

In diesen Museen finden Sie auch die weltweit größte Sammlung von Vincent Van Goghs Werk "Das gelbe Haus und die Sonnenblumen". Sie befindet sich in den Nachbargebäuden des Van Gogh-Museums. Der Schwerpunkt des Stedelijk Museums liegt jedoch auf den zeitgenössischen Werken von De Kooning und Mondrian.



3. Anne Frank Huis Haus

Als Deutschland 1940 in die Niederlande einmarschierte, brachte es zum ersten Mal seit rund vier Jahrhunderten Krieg in diese Stadt. Der Grund dafür war die Zerstörung der blühenden jüdischen Gemeinde. Die Stadt wurde erst im Mai 1945 befreit.

Die Auswirkungen des Krieges waren im Anne-Frank-Haus besonders deutlich zu spüren, da sich dort ein junges Mädchen zusammen mit ihrer Familie und ihren Freunden mehr als zwei Jahre lang in einem dunklen und luftleeren "geheimen Nebengebäude" versteckte. Anne schrieb dies alles in ihr Tagebuch.

Später wurden sie verraten und in Konzentrationslager geschickt. Die einzige Person in ihrer Familie, die überlebte, war ihr Vater. Wenn Sie also ein geschichts interessierter Mensch sind, müssen Sie das Anne Frank Haus besuchen.

4. Mit dem Fahrrad durch Amsterdam

Amsterdam ist auch berühmt für das Surren der Speichen und das Klingen der Glocken, die zum obligatorischen Soundtrack von Amsterdam gehören. Sogar diese Geräusche übertreffen die der Autos. In der Stadt gibt es kreuz und quer verlaufende Fahrradwege.

Abgesehen von den bebauten Straßen gibt es noch viele andere Orte zu entdecken, wie zum Beispiel die Schiffswerften des großen Amsterdam Noord.

Schlussbemerkungen:

Wir sind sicher, dass Sie, nachdem Sie diese Orte kennengelernt haben, sie unbedingt besuchen wollen. Also, machen Sie Ihren Urlaub dieses Jahr nicht langweilig! Planen Sie eine Reise nach Amsterdam mit Ihrer Familie und Ihren Freunden. Klicken Sie unten, um einige der besten Dinge zu tun in Amsterdam zu erfahren (was kann man in Amsterdam machen)