Statt ausgedehnter Fernreisen heißt es in diesem Sommer für viele: Urlaub vor der Haustür. Und statt am Strand Handtuch an Handtuch zu liegen, müssen wir im Moment vor allem eines: Abstand halten! Eine Alternative zum Pauschalurlaub ist eine Auszeit im Wellnesshotel. Wir haben sieben gute Gründe, warum Wellness- und Sommerurlaub nicht nur in Zeiten von Corona das perfekte Paar für echte Erholung vom Alltag sind.

1. Massagen tun auch an heißen Tagen gut

Wenn man nach einer ausgedehnten Wanderung oder einem spannenden Ausflug ins Hotel zurück kehrt, gibt es für müde Muskeln nichts besseres, als eine vitalisierende Massage. In vielen Wellnesshotels werden in den Sommermonaten erfrischende Öle mit Aromen von Limette, Orange oder Minze verwendet, die eine wunderbar kühlende Wirkung auf den Körper haben. Auch bei geschwollenen Beinen oder Füßen hilft eine Massage, die Wassereinlagerungen im Bindegewebe zu lösen und die Blutzirkulation wieder anzuregen. In Indien werden Ayurvedakuren traditionell während der Monsunzeit zwischen Mai und September durchgeführt. Dank der hohen Temperaturen ist die Muskulatur bereits gut durchblutet und die Haut kann die Wirkstoffe der Öle besser aufnehmen. Aber auch in unseren Breitengraden wirkt eine ayurvedische Behandlung im Sommer wahre Wunder auf Körper und Seele.

2. Badespaß im Außenpool und Naturteich

Viele Hotels verfügen über großzügige Außenpools, in denen die Gäste nicht nur von der Sommersonne abtauchen können, sondern auch einen herrlichen Ausblick auf die umliegende Natur haben. In einigen Wellnesshotels wurden auch Naturbadeteiche angelegt, die ganz ohne Zusatzstoffe im Wasser auskommen. Nach einer Runde im Wasser können sich Gäste dann auf Liegewiese oder Liegestühlen entspannen und an der perfekten Sommerbräune arbeiten. Je nach Urlaubsregion kann man natürlich auch in natürlichen Bergseen Badespaß erleben oder einen Sprung in die Nord- oder Ostsee wagen. Egal in welcher Form: Wasser ist im Sommer auf jeden Fall das beliebteste Element.

3. Schlamm drüber

Einige Wellnesshotels bieten spezielle Behandlungen mit Heilschlämmen an. Egal ob Fango, Moor oder Lehm – die feuchten Erdsubstanzen sind echte Alleskönner für eine gesunde Haut. Die Formen der Heilschlammbehandlung sind dabei so vielseitig wie die Schlämme selbst. Neben Bädern wird Heilschlamm als auch Packung oder in Form von Masken angewendet. Eine Form der Heilschlammbehandlung, die sich hierzulande immer größerer Beliebtheit erfreut, ist das Rhassoul. Bei dieser orientalischen Pflegezeremonie wird marokkanischer Heilschlamm auf Haut und Haare aufgetragen und nach einer ca. 20-minütigen Einwirkzeit wieder abgewaschen. Dank der natürlichen Inhaltsstoffe ist das Rhassoul auch für Menschen mit empfindlicher Haut geeignet. Durch den leichten Peelingeffekt werden sanft Schmutzpartikel von der Haut entfernt, ohne dass sie dabei ihre Feuchtigkeit verliert. Für ein besonders tolles Sommer-Feeling werden in einigen Wellnesshotels spezielle Rhassouls mit fruchtigen Aromen angeboten.

4. Auf die Wanderstiefel, fertig, los

Egal ob Küste oder Alpen – Wanderungen sind eine tolle Möglichkeit, die Natur rund ums Wellnesshotel kennenzulernen. Blühende Wiesen, flüsternde Wälder und ausgedehnte Strände laden dazu ein, sich auf Schusters Rappen auf neue Pfade zu begeben. Wer sich für Geschichte und Geschichten rund um die Urlaubsregion interessiert, kann an einer geführten Wanderung teilnehmen, die von vielen Hotels für die Gäste angeboten wird. Wenn der Sommer besonders heiß ist und man keine Lust auf eine stundenlange Wandertour hat, kann man in die Kühle des Waldes flüchten. Beim Waldbaden lässt es sich wunderbar entspannen. Fernab von Straßenlärm und ständiger Erreichbarkeit kann man hier die Ruhe des Waldes auf sich wirken lassen. Die Tradition des Waldbadens wurde erstmals in Japan begründet und hat sich mittlerweile auch bei uns etabliert. Schon kurze Aufenthalte im Wald wirken sich positiv auf den Blutdruck aus und entlasten die Sinne. Aus diesem Grund bieten immer mehr Wellnesshotels spezielle Pauschalen fürs Waldbaden an, bei denen zum Beispiel Entspannungstrainer die Touren begleiten und so Denkanstöße für mehr innere Balance geben können.

5. Wellness in Familie

Eltern und Kinder waren in diesem Jahr ganz besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen. Home-Office und Home-Schooling stellte Groß und Klein vor echte Herausforderungen und in so mancher Familie lagen nach mehreren Wochen Doppelbelastung die Nerven blank. In den sechs Wochen Sommerferien heißt es deshalb: Ausgleich schaffen. Während die Kleinen unterhalten werden und spannende Abenteuer erleben wollen, sehnen sich die Großen nach Ruhe und Erholung vom täglichen Trubel. Ein Familien-Wellnessurlaub kann genau diese Mischung aus Action und Entspannung bieten. Viele Wellnesshotels bieten ein breitgefächertes Unterhaltungs- und Betreuungsprogramm für Familien mit Kindern an. Während Mama und Papa bei einer Massage oder im Wellnessbereich entspannen, werden die Kids liebevoll betreut und können allerlei Spannendes erleben. Natürlich kommen auch gemeinsame Erlebnisse nicht zu kurz und der Familienzusammenhalt wird so nach den anstrengenden letzten Wochen wieder gestärkt.

6. Sauna im Sommer

Viele Menschen nutzen die Sauna eher an kühlen Herbst- und Wintertagen, um die Abwehrkräfte zu stärken und Wärme zu tanken. Aber auch im Sommer kann ein Gang in die Sauna für den Körper eine Wohltat sein. Wenn das Wetter mal nicht mitspielt und die Temperaturen eher kühl sind, kann eine Auszeit in der Sauna das Wohlbefinden steigern. Durch das Wechselspiel zwischen heißen und kalten Temperaturen, wird die Durchblutung der Haut angeregt. So können Schlackenstoffe besser abgebaut werden und das gesamte Hautbild wirkt frischer. Zudem wird der Kreislauf gestärkt und die körpereigenen Abwehrkräfte gestärkt – das ist gerade in Zeiten von Corona besonders wichtig. Dank spezieller Aufgüsse mit sommerlichen Aromen wird der Saunagang im Sommer außerdem für die Sinne herrlich anregend.

7. Urlaub mit Abstand

Die Hygienestandards waren im Wellnessbereich auch vor Corona schon hoch. Im Zuge der Pandemie haben die Wellnesshotels nun nochmals überarbeitete Hygienekonzepte erstellt, um für ihre Gäste und Angestellten die größtmögliche Sicherheit vor Ansteckung zu gewährleisten. So gibt es nun einige Neuerungen und hier und da werden Kompromisse nötig. Trotzdem kann man guten Gewissens eine Auszeit im Wellnesshotel genießen und muss sich keine Sorgen um ein erhöhtes Ansteckungsrisiko machen. Um für sich den perfekten Wellnessurlaub zu finden eigenen sich spezielle Buchungsportale wie wellnesshotel24.de. Die breitgefächerte Angebotspalette reicht vom Kurzurlaub bis zur Wellnesswoche und kann individuell angepasst werden. So wird der Sommerurlaub 2020 auch mit Abstand entspannt und erholsam.