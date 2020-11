Alpen. Wie im vergangenen Jahr ist der Musikverein Menzelen wieder auf eine Ferienfreizeit mit seinen Kindern und Jugendlichen gefahren.

In der zweiten Herbstferienwoche besuchten sie mit insgesamt 40 Kindern und Jugendlichen im Alter von 8 bis 18 Jahren die Jugendherberge Vogelsang in der Eifel unter jeglicher Berücksichtigung der Hygienevorschriften. Das Ziel der Woche war es, wie im letzten Jahr ein Musical auf die Beine zu stellen an dem alle musikalisch, sowie schauspielerisch mitwirken konnten. Da für alle in diesem Jahr die zahlreichen Sankt Martinsumzüge ausfallen auf Grund der Pandemie fiel die Wahl auf ein Sankt Martins Musical der modernen Art.

Die Kinder und Jugendlichen erarbeiteten eine neue und zeitgemäße Version des traditionellen Stückes, in dem es um Alltagssituationen geht, die wir alle kennen. Die Kinder spiegeln wider, dass in jedem von uns ein Sankt Martin stecken kann, wenn wir aufmerksam und vor allem hilfsbereit mit unseren Mitmenschen umgehen. Zudem übte das Orchester die traditionellen Martinslieder ein um das Musical abzurunden. Es wurden zudem noch klassische Stücke behandelt zur Ehrung des Beethoven Jahres, wodurch das musikalische Repertoir der Jugendorchesterfahrt noch vielfältiger wurde.

Dem Musikverein Menzelen geht bei der Freizeit nicht nur darum seine Kinder und Jugendlichen musiklisch zu fördern, sonder auch um den Zwischenmenschlichen Aspekt. Auf Grund dessen gab es immer wieder auch gemeinschaftliche Aktionen, wie Sport, eine Nachtwanderung oder Interaktionsspiele. „Gerade in diesem Jahr war es nicht besonders leicht alle Wünsche und vor allem musikalisches Können zu befriedigen auf Grund der großen Alterspanne. Trotzdem hat man im Laufe der Woche immer mehr zu spüren bekommen, wie alle aufeinander achtgeben und zusammenwachsen. Die Kleineren trauten sich vieles, auch musikalisch zu und die Größeren halfen an allen Ecken um ein tolles Zusammenspiel möglich zu machen.“, so der Vorsitzende des Verein Malte Kolodzy.

Trotz der derzeitigen Einschränkungen ist der Musikverein Menzelen froh, dass ihnen diese zweite Jugendorchesterfahrt auch mit Hilfe der Förderung „ Musik für Alle“ ermöglicht wurde. Der Verein ist ebenso stolz auf das Resultat und hofft, dass es ihm im nächsten Jahr wieder möglich ist eine Freizeit anzubieten, ohne jegliche Einschränkung.