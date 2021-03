Jährlich lädt der Bönninghardter Förderverein für Naturschutz und Brauchtum zum Waldfegen ein. Das soll trotz Lockdown auch in diesem Jahr so sein. Die Mitglieder des Bönninghardter Fördervereins und auch Bürger, die nicht dem Verein angehören, sind zum Mithelfen eingeladen. Der Termin ist zum Frühlingsanfang am Samstag, 20. März, um 9 Uhr auf dem Spielplatz.

"Durch die Freiluftarbeit wird jeder „Ehrenamtler“ bestens auf die nötigen Abstandshaltungen achten können. So können zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona-Auflagen eingehalten werden.", heißt es seitens des Orga-Teams.

Bitte mitbringen

Arbeitswerkzeug kann nicht gestellt werden, darum die Bitte, neben geeignetem Werkzeug (Harke, Schüppe, Kartoffelgabel ggf. einige mit Astschere) auch eine vorgeschriebene Mund/Nasenakte mitbringen.

"Das Arbeitsende wird gegen 12 Uhr sein. Die vielen kleinen und großen Besucher freuen sich immer auf den gepflegten Kinderspielplatz.", so Herbert Oymann vom Bönninghardter Förderverein abschließend.