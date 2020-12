In den Gottesdiensten darf an den Weihnachtstagen nicht gesungen werden – aus gutem Grund! Aber Weihnachten ohne „Stille Nacht“? Das ist für Bürgermeister Thomas Ahls, Pfarrerin Heike Becks, Pfarrerin Susanne Kock, Pfarrer Dr. Hartmut Becks und Pfarrer Dietmar Heshe unvorstellbar.

An vielen Orten und in vielen Gemeinden gibt es die Aktion des gemeinsamen Singens an Heiligabend. Um Punkt 21 Uhr werden die Kirchenglocken der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in den Ortsteilen Alpen, Bönninghardt, Büderich, Ginderich, Menzelen und Veen läuten und dazu einladen, von zu Hause aus – vor der Haustür, auf dem Balkon, im Garten oder irgendwo anders, das Lied „Stille Nacht“ zu singen oder vielleicht sogar auf einem Instrument zu spielen und so einen gemeinsamen übergreifenden Chor mit Orchester entstehen zu lassen.

In der Ankündigung formulieren die Initiatoren: Jede und jeder kann mitmachen und von zuhause aus mitsingen oder instrumental musizieren. Ein Flyer auf der Homepage der Kirchengemeinde St. Ulrich gibt alle Informationen und liefert auch gleich die Noten und den Text. Machen Sie mit! Singen Sie mit: Am Heiligabend um 21 Uhr, egal wo! Am besten machen Sie vorher noch Werbung in der Nachbarschaft oder im Freundeskreis!“

Die Aktion ist so einfach, da kann jeder mitmachen! So kann vielen Menschen Hoffnung und das Gefühl von Weihnachten geschenkt werden, wenn sie sich an Heiligabend nicht allein, sondern als Teil eines großen Chores fühlen!

Vielleicht wird der Niederrhein ja zum „Hot-Spot“ einer internationalen, musikalischen Aktion. Die Gemeinde Alpen, die katholische Kirchengemeinde St. Ulrich und die evangelischen Kirchengemeinden in Alpen, Bönninghardt und Büderich sind auf jeden Fall dabei.