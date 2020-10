Alpen.Am 06.Oktober diesen Jahres fand die Jahreshauptversammlung des Musikverein Menzelen unter den Hygienevorschriften statt, zu der alle aktiven und passiven Mitglieder eingeladen wurden.

Wie in jedem Jahr wurde auch dieses Jahr auf das vergangene Geschäftsjahr zurückgeschaut. Traditionell wurden ebenfalls viele Mitglieder während der Versammlung für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. In diesem Jahr wurden unter anderem für zehn Jahre Mitgliedschaft geehrt Maja Angenendt , die seit ihrer Geburt Mitglied des Vereins ist , Klaus Rüttiger, der Notwenwart des Vereins , sowie Marie-Sophie Wanders, des Weiteren noch acht passive Mitglieder . Für die zehnjährige Mitgliedschaft im Verein bekamen Sie die Vereinsnadel mit dem bronzenen Lorbeerkranz verliehen. Die Vereinsnadel mit dem silbernen Lorbeerkranz wurde in diesem Jahr Sascha Angenendt für 25jährige Mitgliedschaft überreicht. Für 50-jährige Mitgliedschaft wurde Berthold Evers geehrt. Er erhält die goldene Vereinsnadel.

Zudem wurde in diesem Jahr Werner Terfloth der Landes-Ehrenteller vom Volksmusikerbund überreicht.Friedhelm Joormann, stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbandes Wesel übergab ihm den Teller . Die höchste Auszeichnung wird ihm für sein großes Engagement für 40 Jahre Vorstandsarbeit ausgehändigt. Werner Terfloth ist 1973 in den Musikverein eingetreten und übernahm schon früh für 19 Jahre den Posten des Jugendvertreters. Darauf folgten viele weitere Vorstandsposten, sowie von 2008-2013 die musikalische Leitung des Vereins. Zuletzt war Werner der stellvertretende Notenwart des Vereins. Nach 40 Jahren Vorstandsarbeit macht Werner nun den Weg frei für engagierte Jugendliche, die den Vorstand nun ebenso nachhaltig unterstützen möchten. Werner selber ist stolz, auf die Entwicklung des Vereins in den letzten Jahren und sichert dem Vorstand weiter seine Unterstützung zu. Der Vorstand selber bedankt sich ebenfalls bei ihm. „ Werner war uns ist immer da, wo man ihn gerade braucht und dafür bedanken wir uns recht herzlich.“, so Malte Kolodzy.

Nach der Entlastung des Vorstandes wurde dieser teilweise mit neuen Gesichtern wieder gewählt. Marie-Sophie Wanders ist nun die stellvertretende Notenwartin und Jessica Weber die stellvertretende Jugendwartin des Vereins.