Alpen. In diesem Jahr fallen in allen Orten die traditionellen Sankt Martinsumzüge auf Grund der Pandemie aus.

Der Musikverein Menzelen verbreitete am 11.11.2020 trotzdem Sankt Martinsstimmung im Dorf. Um 18 Uhr lud der Verein alle ein um mit ihnen das Fest zu feiern, ganz unter dem Motto: “Sankt Martin muss reiten und wir spielen die Musik dazu in ganz Menzelen.“ Alle Bürgerinnen und Bürger wurden eingeladen in deren Eingangstüren, Fenstern und Gärten die Martinslieder mitzuspielen oder zu singen. Somit ermöglicht der Musikverein ein gemeinsames und doch distanziertes Martinsfest.

Da die Martinsumzüge für die Neumusiker des Vereins immer die ersten richtigen Auftritte darstellen wollte ihnen der Musikverein das nicht nehmen. So ist es ihnen möglich trotzdem ein Teil davon zu sein.

Der Musikverein freut sich über so eine rege Teilnahme an diesem besonderen Martinsfest und hofft, dass alle im nächsten Jahr wieder zusammen durch die Straßen ziehen dürfen.