Die Allgemeine Konzertorganisation Sonsbeck hat kürzlich den Erlös aus einem Online Benefiz Konzert der Tafel Xanten übergeben. Insgesamt konnten 1850 FFP2 Masken, 2000 OP-Masken und 700 Euro an die Tafel Xanten übergeben werden.

Bei der Übergabe hat die Tafel Xanten betont, dass aktuell viele Menschen Hilfe bei der Tafel anfragen, die vorher nicht auf externe Hilfe angewiesen waren. "Wir von ALKO SBK sind sehr froh, dass wir diese wichtige und dringend notwendige Arbeit durch unsere Benefiz Show unterstützen konnten und sowohl den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern als auch den Bedürftigen Masken zur Verfügung stellen konnten.", so Anna-Maria Evers von ALKO SBK.

"Benefiz Bonanza"

Bei der interaktiven Benefiz Online Show mit Namen „Benefiz Bonanza“ wurden Spenden für die Xantener Tafel gesammelt. Veranstaltet wurde das Ganze vom Allgemeinen Konzertorganisation Sonsbeck (ALKO SBK).

"Insgesamt wurden Geld- und Sachspenden im Wert von ungefähr 2480 Euro gesammelt. Von einem Teil der Geldspenden wurden 1250 zertifizierte FFP2 Masken gekauft. Der restliche Betrag wird der Tafel als Geldspende für Corona-Zwecke übergeben. Zusätzlich wurden von der Firma myGadz.de 2000 OP Masken und von der Firma Medicus 600 FFP2 Masken gespendet.", heißt es in der Presseinfo.

Über 200 Teilnehmer

60 aktive Teilnehmer waren bei der Zoom Konferenz dabei und über 150 Menschen haben live den YouTube Livestream geschaut. Mit von der Partie waren die Bands Los Placebos, Der Butterwegge, Dödelhaie und Zwakkelmann. "Alle Künstler waren sofort begeistert, als sie von der Idee einer Online Benefiz Show hörten und haben uns direkt unterstützt.", freuen sich die Organisatoren.

Moderiert wurde die Show vom Singenden Seesack. Der Eintritt war frei. "Ziel war es, einen unterhaltsamen Abend zu veranstalten und gleichzeitig möglichst viele Spenden, für den gesteigerten Bedarf der Tafel zu sammeln.", heißt es weiter.

Keiner denkt an Masken für Ehrenamtler

"Die Tafel Xanten hat sich gewünscht, dass wir von einem Teil der Spenden direkt FFP2 Masken besorgen, denn an diesen mangelt es aktuell für alle am meisten.", so die Organisatoren der Benefiz Online Show, die hinzufügen: "Frau Rieberer von der Tafel Xanten gab an, dass 60.000 Helferinnen und Helfer ehrenamtlich für die Tafel in Deutschland tätig sind und ein signifikanter Anteil der Ehrenamtlichen einer Risikogruppe angehören, doch niemand an eine Maskenversorgung für diese Menschen denke."

Andrang an die Tafeln gestiegen

Gleichzeitig ist der Andrang an die Tafeln aktuell deutlich gestiegen, dies sei auch deutlich bei der Xantener Tafel zu merken. Rund 150 Familien betreut die Xantener Tafel, was ungefähr 500 bis 600 Menschen entspricht.

"Bei der Übergabe wurde berichtet, dass aktuell viele Menschen Hilfe bei der Tafel anfragen, die vorher nicht auf externe Hilfe angewiesen waren. So wird auch die Auslastung der Xantener Tafel immer größer.", heißt es weiter seitens ALKO SBK, die "sehr froh (sind), dass wir diese wichtige und dringend notwendige Arbeit durch unsere Benefiz Show unterstützen konnten und sowohl den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern als auch den Bedürftigen Masken zur Verfügung stellen konnten."

Auftritte in der Corona-Zeit

Die Auftritte waren dabei eine bunte Mischung, welche dem Online Format uns den technischen Rahmenbedingungen geschuldet waren. So haben Der Butterwegge und Zwakkelmann direkt als Teilnehmer der Zoom Konferenz auf ihrer Gitarre gespielt und gesunden. Die Dödelhaie hatten es räumlich getrennte Band etwas schwieriger und haben mit einer Playback Show improvisiert. Los Placebos konnte aufgrund der großartigen Unterstützung vom Krachgarten in Wesel als ganze Band zusammen spielen und in unseren Live-Stream übertragen werden.

Der Krachgarten aus Wesel

Der Krachgarten aus Wesel sendet seit Anfang der Pandemie Livekonzerte im Internet. "Sie haben sich ein Konzept erarbeitet, wie Bands Corona-konform und mit ausreichend Abstand live gestreamt werden können. Der Krachgarten hat Los Placebos als Fullband Stream mit mehreren Kameras aufgenommen, abgemischt und live in unseren Stream übertragen.

Eine Ska-Band mit Bläsern war jedoch auch „Neuland“ für ihre Technik, so dass für das Konzert sogar weitere Kameras und Videomischpulte besorgt wurden. Insgesamt haben uns dort 15 Helfer/innen ehrenamtlich für den Los Placebos Band Stream unterstützt. Auch für Los Placebos war das ein Highlight, denn aufgrund der Pandemie ist es auch Bands aktuell nichts möglich zusammen zu spielen oder vor Publikum aufzutreten. Der Krachgarten hat den Los Placebos Stream auch auf twitch übertragen. Dort ist die Show bei KrachGartenTV zu sehen.

Jede Band hatte in unserer Show ein Zeitfenster und so entstand eine wilde Mischung aus ganz verschiedenen Acts.", so das Orga-Team.

Insgesamt 2480 Euro für die Tafel

Zusätzlich sorgte eine Boonekamp Messe für die spezielle Würze des Abends. Es konnte via PayPal oder Überweisung gespendet werden. "Insgesamt geben wir nun Spenden im Wert von 2480 Euro an die Tafel weiter. Wir haben den Spendenstand mit Vereinsmitteln auf 2000 Euro aufgestockt und einen Tag vor der Übergabe erreichte uns noch eine zusätzliche Sachspende von 600 FFP2 Masken. Die Summe hat unsere Erwartungen absolut übertroffen und wir sind froh die Tafel damit in den aktuellen Zeiten unterstützen zu können“, so Ingo Fucking von ALKO SBK, Organisator der Benefiz Show.

Livestream der Benefiz Show

"Für alle interessierten ist der vier-stündige Livestream der Benefiz Show noch auf unserem YouTube Kanal ALKO SBK zu sehen.", heißt es abschließend.