Viele wünschen sich 2021 einen Neuanfang und suchen dementsprechend nach einem neuen Zuhause. Wer aktuell auf Wohnungssuche geht, wünscht sich dabei natürlich eine Verbesserung. Genau das möchte das Düsseldorfer Wohnungsunternehmen belvona seinen neuen Mietern bieten. Mit Luxuswohnungen zum bezahlbaren Preis und einer besonderen Neujahres-Aktion können Interessenten jetzt profitieren.

Wer ist belvona? Ein Wohnungsunternehmen mit einzigartigem Konzept

Die Ziele, die sich belvona gesteckt hat, sind hoch angesetzt: 100% Mieterzufriedenheit. Daran hat das Unternehmen 2020 mit viel Einsatz gearbeitet. Das ganze Jahr über hat belvona Standorte im Raum NRW übernommen und diese aufwändig modernisiert. Gemeinsam mit dem Facility Management Partner Prodomus widmet sich das belvona Team direkt am ersten Tag einer Übernahme ersten Reparaturen und Verschönerungsarbeiten. Es wird gestrichen, gereinigt, repariert, die Grünflächen werden gepflegt und die für den Standort zuständigen Property Manager stellen sich persönlich bei den Bewohnern vor. So entsteht direkt am ersten Tag ein persönlicher Kontakt, der dem Wohnungsunternehmen sehr wichtig ist.

„Wir wollen ein gutes, verständnisvolles Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter herstellen, wie man es von früher kennt.“, erklärt belvona. Diese Nahbarkeit fernab der Anonymität anderer großer Wohnungsunternehmen zeichnet belvona aus, allerdings ist das noch nicht alles, was das Unternehmen einzigartig macht.

Seit dem letzten Jahr realisiert belvona das Konzept „Bezahlbarer Luxus“ – damit ist bezahlbarer Wohnraum im Luxus-Wohnstandard gemeint. Auf Basis einer ausgefeilten Systembauweise werden Wohnungen saniert und mit einer besonderen Ausstattung aufgewertet: Wohnräume werden mit schönem Boden im Fischgrät-Muster versehen; in Flur, Küche und Bad wird großformatiger Natursteinboden in Marmor-Optik verlegt; hochwertige Kassettentüren und Zargen werden verbaut; im Bad wird mit weißem, großformatigem Marmor gefliest. So entstehen echte Luxuswohnungen, die durch den Verzicht auf horrende Margen jedoch weiterhin günstig zu haben sind. Schon ab 349 Euro monatlich können sich Neumieter in einem Zuhause mit Neubau-Standard wohlfühlen.

Mit der belvona Neujahres-Aktion können sich Neumieter über starke Vorteile freuen

Für alle, die aktuell auf der Suche nach einer neuen Wohnung sind, bietet belvona nicht nur persönlichen Service und Luxus zum bezahlbaren Preis, sondern auch eine besondere Aktion. Die ersten 150 Neumieter des Jahres 2021 wohnen 3 Monate mietfrei und erhalten einen 500 Euro Einzugsbonus dazu.

„Einige unserer Standorte sind schon vollvermietet, sodass es dort Warteschlangen gibt. Andernorts sind jedoch noch Luxus-Wohnungen zu haben und auch wenn die Neujahres-Aktion sehr gut angenommen wird, lohnt es sich noch, anzufragen.“, erklärt belvona.

2020 war für belvona ein erfolgreiches Jahr und auch 2021 stehen die Zeichen auf Erfolg. Zahlreiche weitere Standortübernahmen sind geplant und schon im Januar wurden die ersten davon umgesetzt. Auch hier können sich Interessenten bald auf bezahlbaren Luxus und starke Aktionen freuen.