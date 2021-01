Moderne Wohnungen und günstige Mieten – bei den meisten Wohnungsunternehmen stehen diese Begriffe im krassen Gegensatz zueinander. Genau hier ist belvona anders als die meisten Vermieter – beim Düsseldorfer Wohnungsunternehmen steht die Mieterzufriedenheit im Vordergrund und günstige First-Class-Wohnungen sind Teil des Konzepts. Zum neuen Jahr hält belvona jedoch mehr bereit als nur erschwinglichen Wohnraum – auf Neumieter wartet eine Neujahrs-Aktion mit starken Vorteilen.

Hohe Mieterzufriedenheit statt hoher Mieten – belvona packt vor Ort an

Im Jahr 2020 hat belvona sich konsequent vergrößert und Monat für Monat mehr Wohnquartiere und Wohnanlagen übernommen – vor allem in NRW. Sogar in den ersten Wochen des Jahres 2021 verzeichnet das Unternehmen bereits neue Übernahmen. Und wer an einem der belvona Standorte wohnt, der kann bestätigen, dass sich dort bereits einiges getan hat.

Die belvona hat sich selbst ein hohes Ziel gesetzt: 100% Mieterzufriedenheit. Wie soll das gehen? Indem man vom ersten Tag an präsent ist und Dinge in Bewegung setzt. „Wir kommen bei den Anlagen vorbei und schauen uns die Situation vor Ort an. Bei der Beseitigung von Schäden unterstützt uns unser Facility Management Partner Prodomus. Gleichzeitig ist das die ideale Gelegenheit für unsere Property Manager, mit den Mietern ins Gespräch zu kommen.“, so belvona.

Die Property Manager sind das Gesicht der belvona vor Ort. Jeder Anlage ist ein Manager fest zugewiesen, ihre Kontaktdaten hängen in den Fluren aus. „Gibt es ein Anliegen oder Probleme, dann können die Mieterinnen und Mieter sich direkt über die Manager an uns wenden. Keine Callcenter, keine Warteschleifen, sondern ein direkter Kontakt – das bildet für uns die Grundlage für ein gesundes Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter, so wie es sein sollte.“, so belvona.

Mehr Luxus für weniger Geld – das Konzept „Luxus bezahlbar“

Die belvona bietet jedoch mehr als nur Reparaturen und Modernisierungsarbeiten vor Ort. Gleichzeitig verwirklicht sie auch ein Konzept, das es so auf dem Markt noch nicht gibt: Unter dem Begriff „Luxus bezahlbar“ werden Wohnungen nach Luxuswohnbau-Standards umgebaut.

Das bedeutet: Stilvolle und großformatige Marmorfliesen im Bad, ansprechende Böden im Fischgrät-Muster in den Wohnräumen, Natursteinboden in großformatiger Ausführung für Flure, Küche und Badezimmer. Zwischen den Räumen werden jeweils hochwertige Kassettentüren und entsprechende Zargen verarbeitet.

Stilvoll, elegant – und dabei sehr erschwinglich: Ab 349 Euro vermietet die belvona solche modernisierten Wohnungen mit Luxus-Ausstattung. Damit bricht sie bewusst mit dem Trend zur teuren Modernisierung und realisiert dank einer durchdachten Systembauweise lieber günstige Luxuswohnungen an vielen ihrer Standorte im gesamten Bundesgebiet.

Der Ansporn zum Umzug – Jetzt mit der Neujahrs-Aktion 3 Monate mietfrei & 500 Euro Einzugsbonus sichern

Für alle, die sich wohnlich in diesem Jahr verbessern möchten, aber immer noch unentschlossen sind, hat belvona ein besonderes Angebot parat. „Mieter haben jetzt noch die Chance, in eine unserer Luxuswohnungen einzuziehen und dabei 3 Monate lang mietfrei zu wohnen. Zusätzlich gibt es noch 500 Euro Einzugsbonus von uns.“, so belvona.

Da diese Neujahrs-Aktion allerdings auf insgesamt 150 Mieter beschränkt ist, sollten Interessenten mit ihrer Entscheidung nicht zu lange warten. Einzelne Standorte sind bereits komplett vermietet – hier gibt es für Wohnungen bereits Wartelisten. Wer sich den Bonus sichern will, sollte sich also schnell erkundigen, an welchen Standorten noch Wohnungen verfügbar sind.