Lohnabrechnung Hamburg

Wir kümmern uns um Ihre Lohnabrechnung und Sie sich um ihr Unternehmen. Lohnabrechnung korrekt als auch wirtschaftlich zu führen, wird für Unternehmen immer schwerer, aufgrund vieler neuer gesetzlicher Bestimmungen. Für die Erstellung der monatlichen Lohn- und Gehaltsabrechnungen wird auch ein erhebliches Maß an Zeit benötigt. Wir möchten Ihnen dabei helfen mehr Zeit für ihr Unternehmen zu finden, indem wir Ihre Lohnabrechnung mit unseren Spezialisten ordnungsgemäß erstellen. Ihr Zeitaufwand beträgt erfahrungsgemäß nicht mehr als zehn bis fünfzehn Minuten pro Monat. Alle Dienstleistungen rund um Ihre Buchhaltung übernehmen wir für Sie, so dass Sie diese vertrauensvoll an uns auslagern können. Sie sparen Zeit und Kosten. damit Sie sich ganz auf den Erfolg Ihres Unternehmens konzentrieren können. Intensive Rechnungen vom Steuerberater bleiben aus. Die Buchungsdaten für die Abschlusserstellung erhält ihr Steuerberater von uns. Für Ihre Buchhaltung müssen Sie nur die Zeit bezahlen die tatsächlich anfällt, sparen Sie also laufende Kosten.

