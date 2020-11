Auch wenn der Nikolausmarkt in diesem Jahr nicht stattfinden kann, so soll doch wenigstens wieder ein Weihnachtsbaum den Rathausplatz in Alpen schmücken. Der Rathausparkplatz wird dazu am Donnerstag, 26. November, ganztägig ab 7.30 Uhr gesperrt. Die Verwaltung bittet um Beachtung und Verständnis.