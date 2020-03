Spätere Kanalsanierung schon beim Hausbau vermeiden

'Für Hausbesitzer ist es immer lohnenswert, schon beim Bau darauf zu achten, dass Abwasserleitungen wirklich fachgerecht verlegt und eingebettet werden und ausreichend Revisionsschächte eingeplant werden', so Derya Atasoy, ebenfalls Inhaber der GreAt Rohrreinigung & Kanalsanierung. 'Das hält die Kosten bei einer späteren Sanierung geringer. Auch das Rohrmaterial ist wichtig, hier sollte man nicht am falschen Ende sparen', rät der Fachmann. Übrigens: Eine explizite Förderung für private Hausbesitzer gibt es für eine Kanalsanierung nicht, die NRW-Bank vergibt aber in Nordrhein-Westfalen zinsgünstige Darlehen für Kanalsanierungsarbeiten. Und: Die reinen Arbeitskosten können – wie bei anderen Handwerkerleistungen ebenso – bei der Einkommenssteuer bis zu einem jährlichen Höchstbetrag geltend gemacht werden. Voraussetzung ist, dass eine Rechnung vorliegt, die nicht bar bezahlt, sondern überwiesen wird. Hier finden Sie weitere Informationen dazu. Wenn Sie weitere Fragen zum Thema Kanalsanierung haben oder die Arbeiten fachkundig durchführen lassen möchten, sind Sie bei der GreAt Rohrreinigung & Kanalsanierung mit Sitz in Solingen und Köln an der richtigen Adresse. Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung, Know-how und Fachwissen. Sämtliche Monteure sind Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizung, Klima und Lüftungstechnik. GreAt bietet Dichtheitsprüfungen, Kanalsanierung, Rohrreinigung, Abflussreinigung sowie Saug- und Pumparbeiten an und bedient sich bei der Ausführung modernster Robotertechnik.



GreAt Rohrreinigung & Kanalsanierung GbR

Hildener Str. 1

42697 Solingen

Vertreten durch:

Thierry Greven, Derya Atasoy

Kontakt:

Telefon: 0800-8666667

Telefax: 0212-23399472

Web: www.great-rohrreinigung.de