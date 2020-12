Geänderte Termine für die Wochenmärkte in Alpen und Menzelen gibt die Gemeinde Alpen bekannt: Auf Grund der bevorstehenden Weihnachtsfeiertage, wird der Wochenmarkt in Alpen in der 52. Kalenderwoche vom Freitag, 25. Dezember, auf Dienstag, 22. Dezember, vorverlegt. Der Markt findet zur gewohnten Zeit von 14 bis 18 Uhr auf dem Rathausplatz in Alpen statt.

Der Wochenmarkt in der 53. Kalenderwoche entfällt komplett. Ab Freitag, 8. Januar, findet der Markt in gewohnter Weise wieder statt.

Der Wochenmarkt in Menzelen findet wie gewohnt am Dienstag, 22. Dezember, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr statt.

Der Wochenmarkt in der 53. Kalenderwoche entfällt ebenfalls komplett. Ab Dienstag, 5. Januar, findet der Markt in gewohnter Weise wieder statt.

Bitte an Fahrzeugführer

"Fahrzeugführer werden gebeten, am Dienstag, 22. Dezember, ihre Fahrzeuge ab 12.30 Uhr nicht mehr auf dem Rathausplatz abzustellen, sondern auf die Parkflächen "Willy-Brandt-Platz" oder "Adenauerplatz" auszuweichen.", heißt es abschließend.