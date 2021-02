Am frühen Sonntagmorgen (31. Januar) wurden die Rettungskräfte zu einemVerkehrsunfall vor dem Tunnel an der Werler Straße in Neheim gerufen. An der Kreuzung mit

der Schobbostraße / Mendener Straße waren zwei Autos zusammengestoßen. Drei

Mitfahrer erlitten schwere Verletzungen.

Gegen 1.45 Uhr fuhr eine 19-jährigeFrau aus Sundern durch den Tunnel in Richtung Werler Straße. Nach ersten

Erkenntnissen fuhr sie trotz rot zeigender Ampel geradeaus über die

anschließende Kreuzung. Eine 21-jährige Autofahrerin fuhr gleichzeitig, von der

Schobbostraße in die Kreuzung ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden

Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto aus Sundern gegen einen

Ampelmast geschleudert. In dem Auto aus Sundern wurden drei Mitfahrer im Alter

von 20, 23 und 25 Jahren schwer verletzt. Die zwei Männer und eine Frau wurden

durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Platzverweise für Schaulustige



Die beiden Fahrerinnenblieben bei dem Unfall unverletzt. Während der Unfallaufnahme war der

Kreuzungsbereich für den Verkehr gesperrt. Etwa 25 Personen verfolgten dieUnfallaufnahme. Gegen mehrere Schaulustige sprach die Polizei Platzverweise aus.