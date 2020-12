Am Samstagnachmittag heulten die Sirenen in Voßwinkel: In der Heiligenhausstraße war es zu einer Fettexplosion gekommen.



Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte ein Anwohner das Feuer durch eigene Löschversuche bekämpft, dennoch war die Wohnung stark verraucht. Die Person konnte die Wohnung aber rechtzeitig verlassen. Der Einsatzleiter setzte einen Trupp unter schwerem Atemschutz mit einem C-Strahlrohr zur Brandbekämpfung ein. Weitere Personen haben sich nicht in der Wohnung aufgehalten. Um mögliche versteckte Brandnester zu finden, untersuchte die Feuerwehr die Küche mittels Wärmebildkamera, auch wurden zum Teil die Schrankrückwände geöffnet, um auszuschließen, dass der Brand sich unbemerkt ausbreitet. Ein weiterer Trupp unter schwerem Atemschutz führte Belüftungsmaßnahmen mittels eines Hochleistungslüfters durch. Während des Einsatzes wurde eine Person rettungsdienstlich versorgt, ein Transport ins Krankenhaus war nicht notwendig. Nach ca. 90 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.