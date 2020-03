Ein Lkw beschädigte am Dienstagmorgen ein geparktes Auto auf der Burgstraße in Neheim. Zwischen 9 und 10 Uhr fuhr der Lkw durch die Burgstraße, die derzeit aufgrund einer Baustelle verengt ist.

Der Lkw fuhr in Richtung Fresekenhof und beschädigte bei der Vorbeifahrt den Außenspiegel des geparkten Pkw. Anschließend fuhr der Lkw weiter, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei dem Lkw um einen Sattelzug mit einem weißen Führerhaus und gelber Plane handeln. An dem Lkw waren vermutlich polnische Kennzeichen angebracht. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter02932 - 90 200 entgegen.