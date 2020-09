Nach Zusammenstoß: Kind auf Fahrrad gesucht

In der Sleperstraße in Arnsberg-Bergheim kam es am Freitagabend gegen 19.15 Uhr in der Nähe eines Spielplatzes zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Jugendlichen.



Ein Radfahrer fuhr mit seinem Mountainbike über eine Wiese an derWidukindstraße. Hier stieß er mit einem 16-jährigen Jungen aus Arnsberg zusammen. Zur Klärung des Sachverhaltes wird der Radfahrer gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Arnsbergunter Tel. 02932 / 90 200.