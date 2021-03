Unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Freitag, 5. März, auf Samstag,6. März, in eine Gartenhütte in der Straße "Zum Fürstenberg" in Neheim ein. Aus dieser entwendeten sie unter anderem einen Pool mit einer Leiter. Hinweise an die Polizei Arnsberg unter Tel. 02932/9020-3211.