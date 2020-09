"Ein Abend für Jan Fedder": Tim Pröse liest in der Realschule Neheim

Die Stadtbibliothek Neheim veranstaltet am Montag, 21. September, 19 Uhr, eine Lesung mit Tim Pröse aus der ersten und einzigen autorisierten Biografie "Jan Fedder. Unsterblich" in der Aula der Realschule Neheim.

Jan Fedder: direkt, gerade, ehrlich, kein Diplomat, aber mit großem Herzen für die Menschen – so verkörperte er wie kein zweiter DEN Hamburger und Norddeutschen schlechthin. Er spielte Dirk Matthies in der ARD-Serie »Großstadtrevier«, den Bauern Kurt Brakelmann in »Neues aus Büttenwarder«. Denkwürdige Rollen als Maat Pilgrim im Film »Das Boot« und in den Siegfried-Lenz-Verfilmungen »Der Mann im Strom« und »Das Feuerschiff« zeigen ihn als Darsteller ernsterer Charaktere. Doch bei allen Erfolgen sagte Jan Fedder von sich: »Hauptberuflich bin ich Mensch – im Nebenberuf bin ich Schauspieler. Er starb am 30. Dezember 2019. Die Biografie ist einer der großen Bestseller dieses Sommers. Der Autor Tim Pröse hat Jan Fedder dafür in seinem letzten Lebensjahr begleitet.

Karten

Die Karten kosten 11 Euro (ermäßigt 9 Euro) und sind in allen drei Standorten der Stadtbibliothek erhältlich. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Der Mindestabstand ist gewährleistet, es gelten die allgemeinen Corona-Regeln und Hygienevorschriften.