Am 23. August findet um 16.30 Uhr eine Serenade in St. Michael, Alter Holzweg, in Neheim statt. Nach einer langen Corona-Zwangspause veranstaltet das Sinfonieorchester Ruhr eine Serenade mit einem erfrischenden musikalischen Cocktail aus Barock, Klassik und Romantik. Der Einlass ist ab 16 Uhr möglich, Beginn der Serenade ist um 16.30 Uhr.

Das von der Mülheimer Cellistin Carolin Schröder gegründete Sinfonieorchester Ruhr lädt in kleinster kammermusikalischer Besetzung zu einem sommerlichen Konzertgenuss mit Mozarts Flötenquartett in D- Dur, Auszügen aus der Orchestersuite h- Moll von J. S. Bach sowie Werken von Vivaldi, Beethoven, Boccherini, Puccini und Lèhar. Neben dem Streichquintett, bestehend aus den Stimmführern des Sinfonieorchester Ruhr ist die Flötistin Zlata Velinova mit dabei.

Carolin Schröder schreibt dazu: „Ich bin sehr froh, dass es für uns Musiker vom Sinfonieorchester Ruhr wieder in irgendeiner Form losgehen kann, die vergangenen Monate waren sehr hart, nicht nur finanziell, sondern auch für die Musikerseele jedes einzelnen Künstlers. Der Kontakt zum Publikum, das aktive Musizieren, das ist es doch, das uns antreibt. Daher mein besonderer Dank an die Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist, die uns diesen Spielort zur Verfügung gestellt hat.“

Die geplante Serenade wird gemäß den allgemeinen Coronaschutzbestimmungen nur unter strengen Auflagen stattfinden können, maximal etwa 50 Zuhörer können zugelassen werden. Aus diesem Grund wird darum gebeten sich im Vorfeld anzumelden, am besten per Mail an diehlmusic@web.de oder unter 0171/121.1608 und Eintrittskarten zum Preis von zehn Euro zu reservieren. Das Konzert (ohne Pause) dauert ca. 70 Minuten.